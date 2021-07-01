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Ekonomi
Haber Giriş: 01.07.2021 - 08:09 | Son Güncelleme:

Zorunlu karşılık nedir? Zorunlu karşılık oranı ne demek?

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Zorunlu karşılık, Merkez Bankası'nın güdümünde yer alan ve kontrolünü sağladığı bir mekanizmadır. Zorunlu karşılık oranı aracılığıyla bankaların mevduatlar karşılığında Merkez Bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu mevduat oranını nitelendirmektedir. İşte, zorunlu karşılık nedir ve zorunlu karşılık oranı ne anlama gelir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır. Önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural, günümüzde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmaktadır. Mevduatın vadesine göre yerli ve yabancı para cinsinden ayrı oranlar dahilinde toplanır.

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