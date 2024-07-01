Zorunlu Afet Sigortasının içeriği netleşiyor... Doğalgaz internette zorunlu olacak

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Eren, ZAS ile ilgili açıklamalar yaptı. Eren, ZAS’ın yeni bir vergi uygulaması olacağına yönelik kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğunu belirterek, “ZAS’ın genel şartları ile vergi paketinin aynı torba yasa içinde yer alacak olması kafaları karıştırdı. ZAS’ın genel şartları ayrı, vergi paketi ayrı; sadece aynı torba yasa içinde olacaklar. Yoksa ZAS’ın vergiyle yakından uzaktan herhangi bir alakası yok” dedi.

ZAS BİR VERGİ DEĞİL

Yasa çıktıktan sonra ZAS’ın başta deprem, sel, orman yangını olmak üzere tüm doğal afetleri kapsayacağını ifade eden Eren, “Yeni dönemde köy yerlerini de kapsam içerisine alıyoruz. Örneğin, orman yangınlarında köydeki evler yandığında onları da ödüyor olacağız. Bir de yeni yasa ile iki kontrol noktası daha ekledik. Elektrik ve su aboneliklerinde deprem sigortası zorunluydu, ZAS’ta ise bunlara doğalgaz ve internet aboneliklerini ekledik. Böylece elektrik, su, doğalgaz, internet aboneliklerinde ZAS zorunlu olacak” dedi.

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Eren, ZAS’ta, devlet desteği olacağını da vurgulayarak, şunları söyledi: “Ürün yeni olduğu için ilk üç yıl olası bir hasarda devlet destek olacak. Buna koruma desteği de diyebiliriz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde bırakın bunun bir vergi olmasını tam aksine vatandaşlarımızın üzerinde ek bir maliyet ve yük oluşturmamak adına, birden fazla afetin kapsanacağı, çok kapsamlı bir poliçeyi devletin ciddi desteği ile vatandaşımız alıyor olacak.”