Zorunlu afet sigortası projesi tamam

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Sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanarak, 2019 yılında kurulan Türk Reasürans, 5. yaşını kutluyor. Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, geçen 5 yılda Türkiye’de değil, uluslararası arenada da güvence ihraç eden güvenilir aktör olarak öne çıktıklarını söyledi.

DÖNEM KâRI 1.4 MİLYAR TL

Selva Eren, şirketin kuruluş özkaynağı olan 600 milyon TL’yi, beş yılda 4.3 milyar TL’ye, aktif büyüklüğün 23.6 milyar TL’ye çıktığını belirterek, “Türk Reasürans kuruluşunda yurt içinde 16 sigorta şirketi ve 3 kuruma teminat verirken, bugün geldiği noktada 29 sigorta şirketi ve 5 kuruma güvence sağlıyor. Aynı zamanda 5 kıtada 57 farklı ülkeye güvence ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.



Selva Eren, Türk Reasürans’ın 5’inci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, teknik verileri hakkında bilgi vererek, kuruldukları günden bugüne 10.1 milyar TL’nin üzerinde tazminat ödendiğini, 2024’ün ilk yarısında 8.3 milyar TL prim üretildiğini kaydetti. 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla Türk reasürans pazarındaki paylarının yüzde 57 seviyesine ulaştığına dikkat çeken Eren, 2024’ün ilk yarısı itibarıyla net dönem karının 1.4 milyar TL seviyesine ulaştığını vurguladı.

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Eren, DASK konusunda da açıklamalar yaptı. Türk Reasürans’ın, 2020 yılında teknik işleticiliğini üstlendiği DASK’ın, 25 milyar TL olan ödeme gücünün bugün 280 milyar TL’ye yükseldiğini belirten Eren, şunları söyledi: “24 senelik DASK tarihinde ödenen toplam tazminat tutarı 40 milyar TL iken, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında 6 ay gibi bir sürede 37.7 milyar TL tutara varan ödemeyi sigortalılara ulaştırdık. Vatandaşlara sunulan güvencenin kapsamının artırılması amacıyla Zorunlu Deprem Sigortası’nın Zorunlu Afet Sigortası’na (ZAS) dönüştürülmesi projesi tamamlandı.”