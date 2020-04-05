Zorluklara rağmen ihracata devam

Bakan Pekcan, Twitter hesabından COVID-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirdikleri sisteme ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında uygulamaya ilişkin görüntülere de yer veren Bakan Pekcan, “Hiçbir zorluk bizi durdurmamalı, her şeye rağmen üretim ve ihracat devam etmeli dedik, insan teması olmayan ‘Temassız Ticaret’i hayata geçirdik. Bu örnek uygulamamızla ticaretin etkin ve güvenli bir şekilde devamını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.