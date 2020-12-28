Zorlu Tekstil’den Disney ile dev anlaşma

Dünya devlerinin inovatif iş ortağı Zorlu Tekstil, daha önce belli bölgelerde sınırlı şekilde satış hakkına sahip olduğu Disney ile geniş kapsamlı bir anlaşmaya imza attı. Yapılan yeni anlaşmayla birlikte Zorlu Tekstil, Disney’in yeni bir konumlandırma eşliğinde tüm dünyayla buluşturduğu Disney Home markasının Avrupa, BDT ülkeleri, Rusya ve Türkiye’deki üretim, satış ve pazarlama hakkını elde etti.

Anlaşmayla birlikte çok daha geniş bir coğrafyaya ihracat yapma imkânına sahip olduklarını dile getiren Zorluteks İcra Kurulu Üyesi Fatih Dereköylü; “Disney ile uzun yıllara dayanan köklü bir iş ortaklığımız var. Daha önce Türkiye-Mena-CIS ve CEE gibi bölgelerle sınırlı şekilde satış hakkımız bulunuyordu. Yeni anlaşmayla başta Avrupa olmak üzere 19 bölgeyi kapsayan 80’i aşkın ülkede Disney’in üretim, satış ve pazarlamasını yapacağız. Böylece çok daha fazla ülkeye Disney ürünleriyle erişebileceğiz. Anlaşmayı yapar yapmaz ekiplerimiz çalışmaya başlayarak farklı ülkelerdeki müşterilerimizle temasa geçmeye başladı. Bu anlaşmanın Zorlu Tekstil ve Disney’e olduğu kadar ülkemizin tekstil ihracatına da önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Yapılan anlaşmayla Zorlu Tekstil, Disney, Marvel ve Lucas gibi onlarca karakterlere ait lisanslı ev tekstili ürünlerinin tümünün üretim, satış ve pazarlamasını, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, Rusya ve Güney Afrika dahil olmak üzere birçok ülkede gerçekleştirebilecek. Disney yeni stratejisiyle birlikte bu bölgedeki 180’den fazla lisansör firma sayısını üçe düşürürken, Zorlu Tekstil, bu üç firmadan biri olarak Disney ile dev bir anlaşmaya imza atmış oldu.