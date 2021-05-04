Zorlu Holding iklim krizine karşı yeni hedefini açıkladı

2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı amaçlayan Zorlu Grubu, 2050 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getirecek. Atıkları 2030'a kadar %50 oranında azaltmayı ve 2050'ye kadar da sıfır atık noktasına ulaşmayı hedefleyen Zorlu Grubu, 2030'a kadar kullanılan suyun %50'sini, 2050'ye kadar da tamamını geri kazanmayı amaçlıyor. 2030'a kadar %100 sürdürülebilir tedarik zinciri hedefleyen Grup, ayrıca 2030’a kadar FAVÖK’ünün %1’ini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı veren çalışmalara ayıracak.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan, Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Zorlu Maden Grubu Başkanı Orhan Yılmaz, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı Necmi Kavuşturan grubun çalışanlarıyla çevrimiçi olarak bir araya geldi.

Düzenlenen webinar ile Zorlu Holding’in dünyadaki paydaş temelli dönüşüme cevap verdiği Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda benimsediği “sorumlu yatırım holdingi” anlayışıyla; “çevresel, sosyal ve yönetişim” (ÇSY) alanlarında tüm paydaşları ve şirketleri için yüksek değer yaratacak yenilenen stratejisi açıklandı. Bu kapsamda, Zorlu Holding; insan kaynağı, inovasyon ve çevresel sermaye gibi finansal olmayan varlıklarını, “insan odaklı ekosistemler” ve “yenileyici iş modelleri” olmak üzere iki alana yatırım yaparak yönetecek. Grup, bu alandaki hedeflerine, tüm sektörleriyle güç birliği içinde hızla ulaşmak adına radikal iş birlikleri gerçekleştirerek, karmaşık küresel sorunlara çok paydaşlı yapılarla yanıt verecek.



Toplantıda yenilenen stratejiye dair sorumluluk alanlarına paralel önemli değerlendirmelerde bulunan Zorlu Grubu üst yönetimi de yenilenen Akıllı Hayat 2030 stratejisiyle birlikte radikal bir dönüşüm fırsatı yakalanabileceğini söyledi. Sürdürülebilirlik konusunun dünyada son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Zorlu Grubu liderleri, şirketlerinin bu konuda Akıllı Hayat 2030 ile birlikte son 3-4 yılda ölçülebilir, verimli ve önemli adımlar attığına dikkat çekti. Ayrıca; özellikle ihracatının önemli bir kısmını Avrupa pazarının oluşturduğu Zorlu Grubu için Yeşil Mutabakat gibi uygulamalara hızlı uyum sağlanarak bunun bir dönüşüm fırsatına çevirebileceğine işaret ettiler. Sürdürebilirliği bir iş yapış biçimine dönüştürerek küresel rekabet avantajı sağlanması ve ihracatın katma değerinin artırılması ile birlikte uzun dönemde sürdürülebilir büyüme gerçekleştirilirken; daha iyi bir dünya hayalinin de gerçeğe dönüştürülebileceğine olan ortak inançlarını da belirttiler.

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