Zorlu Center’a Yenilenebilir Enerji Sertifikası

Zorlu Gayrimenkul, Zorlu Grubu’nun hayata geçirdiği ortak stratejisi Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda; sürdürülebilirliği merkezine alarak Zorlu Center’ı çevresel, sosyal ve yönetimsel anlamda geliştirmeye devam ediyor.

Zorlu Center bu anlayışla, Zorlu Grubu şirketlerinden Zorlu Enerji ile yaptığı iş birliği ile kullandığı enerjiyi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası(I-REC) ile belgelendirdi. Zorlu Center, alışveriş merkezi için aldığı bu sertifikayla Zorlu Enerji’nin Alaşehir I Jeotermal Santrali'nde ürettiği yeşil enerjiyi kullandığını belgelendirerek sürdürülebilir bir yaşam için yenilebilir enerji üretimi ve kullanımını teşvik ediyor.

Sürdürülebilir bir yaşam için yenileyici iş modelleri geliştiren Zorlu Center, özellikle akıllı yönetim sistemleriyle elektrikli taksiden elektrikli araç şarj ünitelerine kadar uzanan birçok uygulamasıyla yaşamı kolaylaştırırken çevresel etkisini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda Zorlu Center’da bulunan Zorlu Enerji'nin yeni nesil enerji markası ZES’e ait elektrikli araç şarj istasyonları da elektrikli otomobillere sağladığı elektriğin, temiz enerjiden elde edildiğini Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendiriyor.

Mevcut birçok uygulamasının yanı sıra çevresel etkisini azaltacak birçok adım atan Zorlu Center, aldığı ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile sürdürülebilir enerji kullanımı konusunda önemli bir adım atmıştı. Zorlu Center sürdürülebilirlik odaklı bu yaklaşımı doğrultusunda aldığı Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası(I-REC) ile tamamen gönüllük esasıyla yüzde yüz yenilebilir enerji kullanımına geçtiğini tescillemiş oldu.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile oluşturulan Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs-Renewable Energy Certificates), üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak tüketicilere ulaşana kadar takip edilerek güvenilir bir piyasa oluşturulmasını hedefliyor. Bu kapsamda RECS International tarafından geliştirilen I-REC (International Renewable Energy Certificate), tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjiyi tüketmesini sağlayabilmek için bilinçli bir seçim yapmasına katkı sağlıyor.

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