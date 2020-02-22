Zor dönemde iyi sınav verdik

4.2 milyar lira değerindeki projede yaşam nisan ayında başlayacak. Gayrimenkul piyasasının son 2 yıldır zor bir dönemden geçtiğine vurgu yapan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Biz zor dönemde iyi bir sınav verdik. Projemizi taahhüt ettiğimiz şekliyle ve taahhüt ettiğimiz tarihte teslim ediyoruz. Toplam 1500 konutun yer aldığı projede 700 konut satıldı” dedi.

FİŞEKHANE GELİYOR

Akbalık, 150 farklı tip konuta yer verilen projenin sosyalleşme alanlarıyla da iddialı olduğunu dile getirdi. Proje içindeki tarihi alanların aslına uygun olarak restore edildiğini belirten Akbalık, “Tarihi binalarda kurguladığımız konsept, 5 milyon insana hitap edecek şekilde tasarlandı. Fişekhane çatısı altında hizmet verecek markaları büyük bir titizlikle seçtik, nisanda faaliyete geçecek. Şimdiden birçok heyecan verici etkinlik, tiyatro ve konser anlaşmaları yaptık. Kültür-sanat ve eğlence alanında da önemli markalara ev sahipliği yapan Büyükyalı, sadece semt sakinlerine değil İstanbul’a da değer katacak” dedi. Büyükyalı’da, kültür sanattan gastronomiye, kişisel gelişimden spora kadar her alanda hizmet sunulacağını belirten Akbalık, özel bir aplikasyonla ev sahiplerine de kişisel asistan gibi destek vereceklerini ekledi.

Yeni yatırımlar için de çalışmaların sürdüğünü belirten Ahmet Akbalık, İstanbul Göktürk’te ise kendi arsaları üzerinde konut projesi geliştireceklerini ifade etti. Piyasa araştırması yaptıklarını ve bölgeye yoğun talep gördüklerini söyleyen Akbalık “İlk etapta 200 konutla başlayıp sonrasında etaplar halinde devam edeceğiz. Satışlara mayıs-haziranda başlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.