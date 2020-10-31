Zor dönemde 12 milyon turist

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Ekonomiler üzerinde büyük tahribat yaratan koronavirüsün etkisinin en yoğun olarak hissedildiği sektörler arasında turizm yer alıyor. Birçok turizm ülkesi artan vaka sayılarını kontrol altına almaya çalışsa da henüz istenilen başarı elde edilebilmiş değil. Bu da turist sayılarında ciddi düşüşlere neden oluyor. Türkiye’de de turist sayılarında geçen yıla göre büyük düşüş yaşanmış olsa da zor dönemde ilk 9 ayda yaklaşık 12 milyon turistin gelmesi gelecek yıl için umut verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre ocak-eylül aylarını kapsayan ilk 9 ayda toplamda 11 milyon 910 bin turist geldi. Geçen yılın aynı döneminde gelen toplam turist sayısı 41 milyon 564 bindi. 2018’de ise ilk 9 ayda 37 milyon seviyelerindeydi. 2019 ve 2020 arasında ilk 9 ayda yaşanan kayıp yüzde 71’i aşmış oldu.

9.4 MİLYON YABANCI TURİST

Eylül ayına bakıldığında ise Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 2 milyon 534 bin 376 oldu. 2019’un eylülde ise 5 milyon 982 bin 789 turist gelmişti. Yurtdışında yaşayan Türkler dahil edilmediğinde ise ilk 9 ayda ülkeye gelen yabancı turist sayısı 9 milyon 458 bin 589 olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde gelen yabancı turist sayısı da 36 milyon 428 bin 212’ydi. Buradaki düşüş yüzde 74’ü aştı. Yurtdışında yaşayan vatandaşların ülkeye gelişinde de büyük düşüş yaşandı. 2019’un ilk ayında yurtdışında yaşayan 5 milyon 136 bin 324 Türk vatandaşı ülkeyi ziyaret ederken, bu yılki sayı yüzde 52 azalmayla 2 milyon 451 bin 749’a geriledi.

EN ÇOK RUS TURİST GELDİ

Ocak-eylül döneminde Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke 1 milyon 421 bin 428’le Rusya oldu. Geçen yıl aynı dönemde gelen Rus turist sayısı ise 5 milyon 902 bin. Rusya’nın ardından Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ikinci sırada 912 bin turistle Almanya yer aldı. Almanya’dan geçen yıl gelen turist sayısı ise 4 milyondu. Üçüncü sırada Ukrayna 772 bin turistle yer alırken, geçen yıl söz konusu rakam 1 milyon 324 bin 907 olarak gerçekleşmişti. Dördüncü sıra da 2019’da 1 milyon 995 bin 894 turistin geldiği Bulgaristan’ın oldu. Bulgaristan’da 2020’nin ocak-eylül döneminde 764 bin 741 turist geldi. Beşinci sıradaki İngiltere’den 2019’da 2 milyon 198 bin 150 turist gelirken, 2020’nin ilk 9 ayında gelen turist sayısı 727 bin 53 oldu.

AÇIK OTELLERDE ORTALAMA DOLULUK YÜZDE 44.9

Türkiye Otelciler Birliği’nden (TÜROB) Eylül 2020 konaklama sektörü doluluk oranlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde otellerin önemli bir bölümü pandemi nedeniyle verdikleri ‘mola’ya devam etti. Açık olan otellerden sağlanan verilere göre, Eylül 2020’de Türkiye’nin otel dolulukları, 2019’un aynı ayına göre yüzde 39.6 azalarak ortalama yüzde 44.9 oldu.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı ‘Eylül 2020 Ülke Performans Raporu’na bakıldığında, eylül ayında ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR) yüzde 4.8 artışla 87.2 Euro olarak gerçekleşti. Konaklamada en önemli gelir kalemi olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) ise yüzde 36.8 düşüşle 39.1 Euro’ya geriledi. Türkiye’nin ocak-eylül 2020 dönemini kapsayan 9 ayda ise ortalama doluluk oranı yüzde 47.8 düşüşle yüzde 35.4, günlük satılan oda bedeli yüzde 9 düşüşle 72 Euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 52.5 düşüşle 25.4 Euro oldu.



TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Tüm umut ve beklentimiz pandemiyi geride bırakarak 2021’in ikinci yarısından sonra yeniden ekonominin lokomotif sektörü haline gelebilmek. 2021’e hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TURİZM GELİRİ 8 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Turist sayısındaki düşüşle birlikte turizm gelirlerinde de ciddi bir gerileme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 71.2 azalarak 4 milyar 44 milyon 356 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 71.6’sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28.4’ü ise yurtdışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi.

İlk 9 ayda elde edilen turizm geliri ise 8 milyar 145 milyon 561 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde elde edilen turizm geliri ise 26 milyar 634 milyon 764 bin dolardı. Turizm gelirinde bir önceki yıla göre kayıp yüzde 69.4 oldu

YURTDIŞINI ZİYARET EDEN SAYISI YÜZDE 73 AZALDI

Koronavirüs salgını Türkiye vatandaşlarının yurtdışına çıkışlarını da bir hayli etkiledi. Yılın ilk 9 ayında Türkiye’den yurtdışına çıkış yapan kişi sayısı 1 milyon 946 bin 883 oldu. Bunun 1 milyon 743 bin 660’sı ocak-şubat-mart aylarını kapsayan yani henüz salgının etkilerinin tam olarak yaşanmadığı ilk 3 ayda gerçekleşti. Nisan-mayıs-haziran aylarında oluşan ikinci çeyrekte ise yurtdışına seyahat eden Türk vatandaşı olmadı.

Kapıların açılmaya başladığı tedbirlerin gevşetildiği temmuz-ağustos-eylül aylarında yurtdışına çıkan Türk vatandaşı sayısı 203 bin 223’te kaldı. Geçen yılın ilk 9 ayında yurtdışına çıkış yapan Türk vatandaşı sayısı ise 7 milyon 411 bin 702’ydi. Bu verilerle İlk 9 ayda yurtdışında çıkış yapan Türk vatandaşı sayısı yüzde 73.7 gerilemiş oldu. Yapılan harcamada ciddi düşüş yaşandı. 2019 ilk 9 ayda Türk vatandaşlarının yaptığı harcama 3 milyar 380 milyon 213 bin dolardı. 2020’nin aynı döneminde yapılan harcama ise yüzde 72 düşüşle 919 bin 571 dolar oldu. Yapılan harcamanın 793 bin 491 dolarlık kısmı ise yılın ilk 3 ayında gerçekleşti.