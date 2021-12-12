Zonguldak'ta reklam alanları kiraya verilecek

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Zonguldak Belediye Başkanlığı, 70 adet vitrinli otobüs durağı (durak raket), 80 adet billboard, 10 adet büyük billboard, 1 adet silindir reklam kulesi, 2 adet sabit megalight, 30 adet çift yüzlü reklam vitrini ve 1 adet led ekran olmak üzere toplamda 194 adet reklam amaçlı kent mobilyaları işletilmesi suretiyle 3 (üç) yıl süre kiraya verecek.
Haberin Devamı
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale, Zonguldak Belediyesi Encümen toplantı salonunda 23/12/2021 tarihinde saat 14:00’de yapılacak.