Zonguldak'ta reklam alanları kiraya verilecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Omicronda ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Satışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçulukSatışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçuluk! #Market
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalar Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması! Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalar#Murat Kurum
Formula 1de şampiyon Max Verstappen Hamiltonın serisi sona erdiFormula 1'de şampiyon Max Verstappen! Hamilton'ın serisi sona erdi#F1
Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözlerOğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler#Zonguldak
Fransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurduFransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurdu#Fransa
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Kasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçekKasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçek! #Kentucky
Bursada dehşet Çıkmak istemeyen kiracısını vurduBursa'da dehşet! Çıkmak istemeyen kiracısını vurdu#Bursa
Üç ihtimalli bir bilmece: Papa 1inci Jean Paul neden öldüÜç ihtimalli bir bilmece: Papa 1'inci Jean Paul neden öldü?#Papa 1'İnci Jean Paul
Bu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilkBu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilk!#NASA
Kadir İnanır taburcu oldu İşte son durumu...Kadir İnanır taburcu oldu! İşte son durumu...#Kadir İnanır
Danilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordurDanilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordur#Danilo Zanna
HABERLEREkonomi Haberleri

Zonguldak'ta reklam alanları kiraya verilecek

#Basın İlan Kurumu#İlanhaber
Zonguldakta reklam alanları kiraya verilecek

Zonguldak Belediye Başkanlığı, 70 adet vitrinli otobüs durağı (durak raket), 80 adet billboard, 10 adet büyük billboard, 1 adet silindir reklam kulesi, 2 adet sabit megalight, 30 adet çift yüzlü reklam vitrini  ve 1 adet led ekran olmak üzere toplamda 194 adet reklam amaçlı kent mobilyaları işletilmesi suretiyle 3 (üç) yıl süre kiraya verecek.

Haberin Devamı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale, Zonguldak Belediyesi Encümen toplantı salonunda 23/12/2021 tarihinde saat 14:00’de yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın İlan Kurumu#İlanhaber

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat