Aynı anda 6 bin kişinin ibadet edebileceği, Zonguldak’ın yeni simgesi Uzun Mehmet Camii, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 21 metre çapındaki ana kubbesi ve üçer şerefeli 72 metre uzunluğundaki dört minaresiyle, Osmanlı-Türk mimari üslubu içerisinde tasarlanan Uzun Mehmet Camii, 12 bin metrekare üzerine inşa edilen geleneksel mimari formu ile yanındaki parkıyla bütünleşerek toplam 34 bin metrekare içerisinde konumlanıyor. Cami mimarisiyle bütünleşik park alanı, halkın severek ziyaret edeceği bir alan olarak tasarlanıyor. Alan içerisinde yürüyüş yolları, deniz manzaralı pergolaları, bisiklet parkuru ve çocuk oyun alanları yer alıyor.

MİLLET BAHÇESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde yapımına başlanan 56 bin metrekarelik denize sıfır millet bahçesi ve kıyı düzenlemesinin yakın zaman içerisinde tamamlanması hedefleniyor. İhalesi gerçekleştirilen 45 bin 580 metrekare lavuar parkı içerisinde yer alan müzesi, kütüphanesi, meydanı ve açık hava etkinlik alanlarıyla Zonguldak’ın çehresi değişiyor. Emlak Konut tarafından yatay mimari anlayışıyla yapımına başlanan, bulunduğu Karadeniz yöresinin geleneksel mimarisine uyumlu tasarlanan 46 konut, 48 ticari üniteye sahip kentsel dönüşüm projesiyle Zonguldak’ın değişimine katkı sağlanıyor.

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