Zonguldak Havalimanı’nda 2 ilk birden yaşandı

Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer, “Pandemi sebebi ile ara verdiğimiz Avrupa-Türkiye uçuşlarına 26 Haziran itibari ile yeniden başladık. 26-28 Haziran arası Anadolu’nun 12 Şehrine Avrupa’dan direkt sefer gerçekleştirdik. Özellikle Almanya’daki Nordrhein Westfalen bölgesinde yoğun yaşayan vatandaşlarımızdan ve seyahat acentelerinden Zonguldak’a direkt seferler düzenlememiz için gelen talep üzerine uzun zamandır Çaycuma Havalimanı ile çalışmalarımızı yakın temas halinde yürütüyorduk. Hem Operasyon Kontrol Merkezimizin hem de Uçuş Operasyon Birimimizin yoğun çalışmaları ve aylardır süren simülasyon çalışmaları sonucunda bu havalimanına Boeing 737-800 tipi filomuz ile uçuşlarımızı başlattık. Zonguldak Çaycuma Havalimanı’na yeni yapılmakta olan pistin tamamlanması ve pandemi sürecinin etkilerinin azalmasını takiben Almanya’nın Köln ve Münster şehirlerinden başlattığımız direkt seferlerin sayısını arttırarak bu seferleri 12 aya yaymak niyetindeyiz." şeklinde konuştu.

ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVALİMANI’NA İNEN İLK BOEİNG 737-800

Corendon Airlines, Zonguldak Çaycum Havalimanı’na ilk kez iniş yapmış olmasının yanı sıra bir de ilki gerçekleştirdi; meydana ilk kez bir Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı inmiş oldu. Karaer, “Zonguldak’a Almanya’dan direkt seferlere başlamış olmanın yanısıra Boeing 737-800 tipi 189 koltuk kapasiteli yolcu uçağı ile bu meydana inen ilk havayolu olmanın da gururunu yaşıyoruz. Yüksek dağların bulunduğu bir coğrafya olması nedeniyle havayolları daha düşük yolcu kapasiteli, daha küçük uçaklar kullanıyorlardı. Fakat uçaklarımızda yüksek performanslı motorlar olması ve pistin de uzatılması ile uçuşumuzu gerçekleştirdik.” dedi.

Corendon Airlines 27 Haziran itibariyle Zonguldak Çaycuma Havalimanı’na Almanya’nın Köln şehrinden her Cumartesi, Münster şehrinden ise her Çarşamba günü uçacak. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için corendonairlines.com sitesini ziyaret edebilir yetkili seyahat acentelerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.