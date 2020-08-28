Ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor

Yeşİl bina konseptinde inşa edilen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, mimarisiyle dikkat çekiyor. 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesine sahip müze, iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildi. Kubbe kısmı 6 ayak üzerine oturtuldu. Bunlar, Bursa’da metfun 6 padişahı simgeliyor. 2016 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın başdanışmanlığını yaptığı müzenin sanatsal çalışmaları ise konuklarına adeta duygu yoğunluğu yaşatıyor.

10 BİN FİGÜR

Müzenin kubbe bölümüne çıkan ziyaretçiler kendilerini adeta 6 Nisan 1326 yılının öğle saatlerine gitmiş gibi hissettiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Ziyaretçiler, tek tek incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında kayboluyor. Bu durum, resmin gerçekliğini ve boyutlarını kavramayı sağlayacak referanslar, başlangıç ve bitiş gibi dayanak noktaları bulamamanın şaşkınlığı. Burası insana, kapalı bir mekana girildiği halde, bir şekilde tekrar üç boyutlu dış mekana çıkılmış duygusunu yaşatıyor. Ziyaretçiler panoramik resmi dikkatli incelediklerinde 694 yıl öncesinin Bursa’sına gidiyor ve farklı iki kültürün buluşmasına tanıklık ediyor. Bir tarafta doğuş aşamasındaki bir medeniyetin temsilcisi “İlk Osmanlılar”, diğer tarafta son günlerini yaşamakta olan Doğu Roma, yani Bizans. Arka planda ise Uludağ ve dağın eteğinde Bursa şehri ve kalesi yer alıyor” diye konuştu.

ZAMAN MAKİNESİ GİBİ

Bursa’nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resimde, şehirden ayrılarak İstanbul’a gitmeye çalışan Bizanslılar’ın kale kapısından çıkışı tasvir ediliyor. Ön planda, Türkmenlerin kadınıyla erkeğiyle şehri terk edenlere ikram görüntüleri yer alıyor. Panoramik resimde Oğuz Türkleri’nin yaşama gücü ve enerjileri anlatılıyor. Üç boyutlu alandaki tarihi harabe görselleri ise, Türkler Anadolu’ya gelmeden önce bu topraklarda yaşamış ve devrini doldurmuş medeniyetleri temsil ediyor.

YENİ BİR DEĞER DAHA EKLEDİK

Osmangazİ Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hem ziyaretçi sayısının hem de insanların müzeyi gezdikten sonra verdikleri tepkilerin, ne kadar özel bir eser yapmış olduklarını ortaya koyduğunu söyledi. Bursa’nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni de eklediklerini ifade eden Dündar, “Artık insanlar Bursa’ya geldiklerinde Fetih Müzesi’ni gezmek istiyorlar. Yerli ve yabancı binler ziyaretçimiz oldu. Müzeyi ziyaret eden herkes hayran kalarak ayrıldı. Birçok alanda ödüle de layık görülen müzemizi, Bursa’ya yolu düşen herkes mutlaka görmeli” dedi.

İKİ FARKLI DÜNYA

İkİ farklı dünyanın tarih sahnesindeki kesişme anının tasvir edildiği Fetih Müzesi’nde bir medeniyetin vedaya hazırlanışı, diğer medeniyetin ise tarihe ‘merhaba’ deyişi ziyaretçilere tüm detaylarıyla anlatılıyor. Bizans ileri gelenleriyle görüşme ve Bizans Tekfuru’nun şehrin anahtarını Orhan Gazi’ye çadırında teslim edişinin resmedildiği panoramada ayrıca, Aktimur Hisarı, Cilimboz Deresi, Nekropol ve Pınarbaşı suyu, Balabanbey Hisarı, Gökdere Irmağı ve Uludağ eteğinde Orhan Gazi’nin karargahı ve askerleri dikkat çekiyor.