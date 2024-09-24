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Ziyaretçi sayısı yükseliş gösterdi

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#Tatil#Turist#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Ziyaretçi sayısı yükseliş gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 11:23

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 2,47 arttı.

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Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %2,47 artış kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,47 oranında bir artış göstererek 6.825.403 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ağustos ayında ülkemize gelen 6 825 403 yabancı ziyaretçinin 277 271 ( 4.06% )günübirlikçidir.

Ağustos ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %37,35 (2 549 059 )
2-İstanbul %26,41 ( 1 802 290 )
3-Muğla %9,95 ( 679 019 )
4-Edirne %7,43 ( 507 105 )
5-İzmir %3,88 ( 264 542 )

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2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %7,11 artış kaydedilmiştir.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7,11 artış göstererek 35 803 874 olmuştur.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen 35 803 874 yabancı ziyaretçinin 1 064 986 (2.97%) günübirlikçidir.

Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %34,27 (12 269 603 )
2-Antalya %30,83 (11 039 331 )
3-Edirne %9,39 (3 360 250 )
4-Muğla %7,29 (2 610 083 )
5-İzmir %3,29 (1 176 774 ) "

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#Tatil#Turist#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

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