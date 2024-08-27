Ziraat’ten İş’e kutlama mesajı

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Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan ve Atatürk’ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924’te kurulan İş Bankası, 100. yılını kutluyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren altı kamu bankasından biri olan ve 1863’te Osmanlı Devleti döneminde kurulan Ziraat Bankası, İş Bankası’nın 100. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Ziraat Bankası’nın, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı kutlama mesajında, “Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen, bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz. 100. yaşın kutlu olsun İş Bankası” ifadelerine yer verildi. Bu kutlama mesajı sonrası teşekkür mesajı yayınlayan İş Bankası ise, Ziraat’in 160 yıl önce kurulduğuna vurgu yapan kutlamasına “Belli bir yaştan sonra geçmiş daha hızlı hatırlanıyor, hakkınızdır. 100. yıl heyecanımıza ortak olan Ziraat Bankası’na yürekten teşekkür ederiz” denildi.

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DÜNYADA İLK 10 OLMA HEDEFİ

Kuruluşunda nominal sermayesi 1 milyon TL olan ve bu sermayenin fiilen ödenen 250 bin TL’lik bölümü bizzat Atatürk tarafından karşılanan İş Bankası, 100. kuruluş yılında 20 bin çalışana, 1042 şubeye ve 285 milyar TL’lik öz kaynak büyüklüğüne ulaştığını duyurmuştu.

100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 100 yıldır aynı amacı taşıdıklarını; bu amacın da ‘büyümeye, istihdama ve refahın artmasına katkı sağlamak’ olduğunu şu sözlerle anlatmıştı: “İş Bankası 1924’te bunun için vardı, bugün de bunu yapıyor.” Aran, gelecek dönem hedeflerine yönelik ise, “İkinci yüzyılımızda dünyada en geniş coğrafyada en fazla müşteriye dokunan, hisse değeri en yüksek ilk 10 bankadan biri olmayı hedefliyoruz” demişti. “İlk yüzyılda şube açarak gidiyorduk, şimdi de İşCep’i çoklayarak gideceğiz” diyen Aran ayrıca, “Stratejimiz, müşterilerimizin dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğunda beraber hareket etmek” ifadelerine yer vermişti.