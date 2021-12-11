Ziraat’ten 300 milyon TL'lik halka arz işlemi

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Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 9 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen halka arz ile 300 milyon lira fonlama temin edilmiş oldu. Halka arz yöntemiyle ilk defa gerçekleştirilen kira sertifikası ihracının başarılı olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Müşterilerimizin Türk Lirası cinsinden tasarruflarını, faizsiz enstrümanlarla değerlendirmesine olanak sağlamak amacıyla, finansal ürün çeşitliliğimizi her geçen gün artırmaktayız. Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden ‘Paylaştıkça daha fazlası’ ilkemizle büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.