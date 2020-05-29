Ziraat’tan 4 yeni borsa yatırım fonu

“Yeni fonlarımız ile yatırımcılar, düşük maliyetle ve tek işlem aracılığıyla yatırım yapmak istedikleri endekslerde gün içinde seans boyunca en etkin şekilde işlem yapabiliyor. Borsa Yatırım Fonları hisse senedi gibi alınıp satılır.” Bu sözler Ziraat Portföy Genel Müdürü Tankut Taner Çelik’in. Son dönemde özellikle küçük yatırımcıya yönelik çıkardığı fonlarla dikkat çeken Ziraat Portföy’ün son olarak Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu da BİST’de işlem görmeye başladı. Böylece Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun, Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun ve Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun fonları ile birlikte Ziraat Portföy’ün kurduğu Borsa Yatırım Endeks Fonları’nın sayısı 4’e ulaşmış oldu.

Borsa Yatırım Fonları’nın yatırımcıya birçok avantaj ve kolaylık sağladığını, varlık yapılarını günlük olarak açıkladığını, yatırımcıya portföy yapısını şeffaflıkla takip etme imkanı sağladığını dile getiren Çelik, “Getirileri bağlı olduğu endeksin hareketlerine bağlı olarak gelişir. Varlık dağılımı bağlı olduğu endeks tarafından belirlenir. Hisse senetlerinin yüksek likidite ve kolaylıkla alınıp satılabilme özelliğine sahiptir. Borsa’da hisse senedi gibi işlem görmesi itibarı ile günlük alım-satım olanağı sağlar. Piyasa fiyatının yanı sıra 15 saniyede bir yatırımcıların doğru karar verebilmesi için o anki gösterge net aktif değerlerini açıklar” diye konuştu.

HİSSE SENEDİ GİBİ ALIM-SATIM

Borsa Yatırım Fonları’nın, yatırım fonları ile karşılaştırıldığında çeşitlendirme, profesyonel yönetim ve risk-kazanç açılarından benzeştiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca borsa yatırım fonları, otomatikleştirilmiş süreçler ve pasif stratejisi sayesinde çok daha düşük maliyetle (yıllık binde 2,5) hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara varlık yönetimi ve dağılımda önemli avantajlar sağlıyor. Her gün fon içeriğinin ilan ediliyor olması nedeni ile son derece şeffaf portföy bilgisi sunuyorlar. Birincil piyasada yetkilendirilmiş aracı kurumlar vasıtası ile işlemler gerçekleştirilirken ikincil piyasada hisse senedi gibi alım-satım gerçekleştirilebiliyor.”

BYF’lerin takip ettikleri endeks çeşitliliğinin önemini vurgulayan Çelik, bunun yatırımcıların varlık dağılımlarında değişiklik yapmalarına imkan tanıdığına dikkati çekti. Sene başından beri Bist 30, BIST Banka dışı likit 10 ve BIST Likit Banka endekslerindeki farklılaşmaları sundukları BYF’lerle yatırımcılara ulaştırdıklarını belirten Çelik, bunun portföy yöneticileri için olduğu kadar bireysel yatırımcılar için de büyük avantaj olduğunu belirtti.

HESAP AÇMAK YETERLİ

BYF’lerin hisse senedi gibi işlem gördüklerinden yatırımcıların bu fonları alıp satabilmeleri için herhangi bir aracı kurumda hesapları olmasının yeterli olduğunu belirten Tankut Taner Çelik, yatırım hesabı bulunmayan tasarruf sahiplerinin neler yapması gerektiği konusunda da şu ifadeleri kullandı: “Herhangi bir kurumda hesap açabilecekleri gibi Ziraat Bankası şubelerinden yatırım hesabı açtırarak, Ziraat Yatırım’ın mobil uygulaması olan Borsa üzerinden Borsa Yatırım Fonlarımızı alıp satabilirler.”

YATIRIMCIYA FIRSAT

Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu hakkında Çelik, şunları söyledi: “Bu fon ile geleneksel bir yatırım aracı olan altına hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların hızlı erişimini sağlamak, fiziki altın tutmanın getirdiği taşıma ve saklama sorununu, maliyetini sınırlandırmak amaçlanıyor. Altın alım satımının borsa seans saatleri içinde kolayca yapılmasını sağlayarak normal altın alım-satımına göre daha geniş bir zaman dilimi sunan bu yatırım fonu katılım finansmanı kriterlerine uygun olması ile katılım fonları ve buna uygun yatırımcı kitlesine de hitap ediyor.”

BORSA YATIRIM FONU NEDİR?

Borsa Yatırım Fonu’nun borsada hisse gibi kolaylıkla alınıp satılabilen genellikle bir endeksi takip eden yatırım fonu olduğunu belirten Tankut Taner Çelik, “Yatırım fonları gibi BYF’ler de yatırımcıların takip ettikleri endeksler çerçevesinde, hisse senetlerine, tahvillere, diğer varlıklara (emtia, altın vs.), veya bu yatırımların bir kombinasyonuna yatırım yapmasını sağlıyor” diye konuştu.

‘KÜÇÜK YATIRIMCI KORKMADAN BORSAYA GİREBİLİR’

Küçük yatırımcının bu fonlar sayesinde korkmadan borsaya girebileceğini vurgulayan Tankut Taner Çelik, şunları söyledi: “Çeşitlenmiş portöyle endeksin kendisi satın alınabiliyor. Normal yatırım fonlarında aynı etkinlikte bunu alamıyorsunuz. Ayrıca temettülerden de faydalanılabiliyor. Borsadaki endekslere yatırım olduğu için spekülasyonlardan da asgari oranda etkilenecek. Hem de oldukça şeffaf. Çünkü zaten hisse fiyatlarını ve fonun hareketlerini borsada takip edebiliyorsunuz. Kararınızı da isteğinize göre arzu ettiğiniz fiyatlarda ve zamanda uygulayabiliyorsunuz.”

ANLIK NET DEĞERLER TAKİP EDİLEBİLİYOR

Tankut Taner Çelik, yatırımcıların ve borsada yatırım yapmak isteyen tasarruf sahiplerinin ilk etapta ‘ZPLIBF’ fon işlem koduyla, ‘Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu’, ‘ZPX30F’ fon işlem koduyla, ‘Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu’, ‘ZPBDLF’ fon işlem koduyla, ‘Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu’ , ‘ZGOLDF’fon işlem kodu ile ‘Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu’ paylarını tüm aracı kurumlar üzerinden, piyasadaki cari fiyatlarla, fon tercihlerine göre hisse senedi işlemi yapar gibi BİST’de alıp satabileceklerine dikkat çekti. ZPLIBI, ZPX30I, ZPBDLI, ZGOLDI kodlarıyla fonların anlık net değerlerin takip edilebildiğini kaydeden Çelik, verilerin borsa terminallerinin yanında canlı olarak Ziraat Portföy internet sitesinde de yayınlandığını kaydetti.