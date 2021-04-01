Ziraat’a Çin’den 400 milyon dolar kredi

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Çin Exim Bank (The Export Import Bank of China) ile imzaladığı anlaşmayla 400 milyon dolar tutarında uygun maliyetli kredi alındığı belirtildi. Buna göre Çin Exim Bank’ tan 320 milyon dolar ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan söz konusu kredi ile yerel paralarla ticaretin artırılması ve geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlanan bu uygun maliyetli kredi ile yerel paralarla ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasına katkı sağlanacak. Ağırlıklı olarak Çin ve Türkiye arasında dış ticaret gerçekleştiren firmalarımızın finansman ihtiyacına yönelik kullandırılacak olan kredi, Çin Kalkınma Bankası ile 2017 yılında imzalanan 600 milyon USD tutarlı ikili kredi anlaşmasından sonra Çin Bankaları ile olan yakın işbirliğinin bir diğer önemli kilometre taşı olma özelliği taşıyor.

Söz konusu anlaşma, uluslararası finans çevrelerinin ve iş ortaklarının gerek ülke ekonomisine gerekse Ziraat Bankası’na duyduğu güvenin önemli bir göstergesi niteliğindedir.

GÜVEN GÖSTERGESİ

Salgının süregelen etkilerine rağmen, Türkiye ekonomisinde ivmelendiği gözlemlenen yatırımlara ilişkin, yurtdışı finans kuruluşlarının tasarruf fazlasının ülkemize gerek kredi kanalı ile gerekse portföy yatırımları yolu ile kazandırılması konusunda Ziraat Bankası çabalarını sürdürmeye devam edecektir.”

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