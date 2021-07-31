Ziraat Odası Başkanı açıkladı: 4500 lira maaşla çoban bulamıyoruz

Bolu Ziraat Odası Başkanı Fidan, kentteki tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bolu’da 4 bin 500 lira maaşa çoban bulmakta zorlandıklarını dile getiren Fidan, "Halk yönünde ’çobanlık’ dediğiniz zaman insanlar, bu durumu yadırgıyorlar. Ekmek parasıdır. Ekmeğini nereden kazanıyorsan yapmak gerekir ama bizim insanlarımız ’çobanlık’ deyince kötü bir meslek gibi anlıyorlar. Sonuçta çoluğun çocuğun rızkını kazanmak için yapıyorsun. Gidip asgari ücretle daha zor şartlarda başka işlerde çalışıyorlar ama bu işi yapmıyorlar. Yerine göre her işi kendimiz yapıyoruz. Yaptığımız işleri küçümsemiyoruz. Çobanlık mesleğini hakir görmemek lazım. Bana çoban derler diye yapmak istemiyor. İnsanlarımızı teşvik etmemiz gerekiyor. Küçükbaş ve büyükbaş yetiştiriciliği ile ilgili kurs açmamız gerekiyor. ’Büyükbaşa nasıl bakılır’ gibi içeriklerin olduğu ehliyet sınavı gibi yapmamız lazım. Sertifikalı yetiştiriciliği özendirmemiz, teşvik etmemiz lazım. Bu konuda odaların bu işe el atması lazım" diye konuştu.



Bakıcı sorunu olduğunu kaydeden Ziraat Odası Başkanı Fidan, "Bolu'da Afgan bakıcılar var. Hayvancılık yapan bütün çiftçilerimizin yanında Afganlar var. Kira parası ödemiyorlar. Bakıcı evinde kalıyorlar. Bu parayı bizim insanlarımız beğenmiyorlar. Bu sebeple bakıcı sorunu gündemde. Afganlar bu işi kurtarıyor. Bu iş için aylık 4 bin ile 4 bin 500 TL arası maaş veriliyor" dedi.

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