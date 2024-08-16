×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Ziraat Finans Grubu'ndan 35.3 milyar lira kar

Güncelleme Tarihi:

#Ziraat Finans Grubu#Bilanço#Kar
Ziraat Finans Grubundan 35.3 milyar lira kar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 10:36

Ziraat Finans Grubu, 2024 yılı 2. çeyreğinde 35,3 milyar lira dönem karı elde etti.

Haberin Devamı

Ziraat Finans Grubu, 30 Haziran tarihine ait konsolide mali tablolarını açıkladı. 2024 yılı 2. çeyrek mali tablolarına göre, Grubun dönem karı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,34 artarak 35,3 milyar liraya yükseldi.

Aktif büyüklüğünü yüzde 17,73 artırarak 5 trilyon lira gibi bir seviyenin üzerine çıkaran finans grubu, öz kaynaklarını ise 406,6 milyar liraya yükselterek sektörde liderliğini sürdürdü.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"160 yıllık köklü geçmişinin verdiği tecrübeyle birçok bilanço kaleminde liderliğini sürdüren Ziraat Finans Grubunun lokomotifi Ziraat Bankası, global banka vizyonuyla bugün 19 ülke 122 noktada faaliyetlerini sürdürmektedir. Ziraat Finans Grubu her zaman olduğu gibi bundan sonra da çiftçisinden emeklisine, öğrencisinden sanayicisine kadar herkese ve her kesime finansal çözümler sunarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürecektir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Finans Grubu#Bilanço#Kar

BAKMADAN GEÇME!