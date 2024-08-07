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Ziraat Bankası’ndan 30.6 milyar TL net kâr

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#Ziraat Bankası#Kâr#Üretici
Ziraat Bankası’ndan 30.6 milyar TL net kâr
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 07:00

Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında 30.6 milyar lira net kâr elde etti.

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Yapılan açıklamaya göre Ziraat Bankası, 160 yılı aşan geçmişi ile 19 farklı ülke ve 122 noktada faaliyet göstererek 12 milyar dolar yurtdışı aktif büyüklüğe ulaştı. Banka, toplam aktiflerini ise 4.5 trilyon liranın üzerine taşıdı. Bankanın odağına yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı aldığı ve bu kapsamda ülke ekonomisine desteğini 3.2 trilyon liranın üzerine çıkardığı belirtildi. Açıklamada, Ziraat Bankası’nın öncelikli hedefi olan tarım sektöründe1 milyonu aşkın üreticiye ulaştığı ifade edildi.

 

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#Ziraat Bankası#Kâr#Üretici

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