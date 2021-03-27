Ziraat Bankası’nda görev değişimi

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 15 Temmuz 2011’den bu yana yürüten Hüseyin Aydın, bankanın dün yapılan genel kurulunda görevini Alpaslan Çakar’a devretti. Çakar, bankanın Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Bankanın yönetim kurulu başkanlığına Burhaneddin Tanyeri getirildi



BAYRAK YARIŞI

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre devir teslim töreninde Hüseyin Aydın, bu vazifelerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, “1983 yılında ilk göreve başladığım, son 10 yıldır da Genel Müdür olarak hizmet verdiğim Ziraat Bankası’nda görevimi çok değerli bir çalışma arkadaşıma devretmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Alpaslan Bey’in bankamız için gösterdiği gayretler, Genel Müdür unvanıyla da artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine atanan Alpaslan Çakar da, “Bankamızın bir bankadan daha fazlası olmasının mimarlarının başında gelen Hüseyin Aydın’a yapmış olduğu üstün hizmetlerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Ziraat’in, Türkiye’nin en etkin ve önemli bankalarından biri olmasında önemli işler yapmış, büyük bir değişim dönüşüm projesine imza atmış, bankacılık sektörünün kıymetli bir üstadından bu görevi almak benim için gurur verici. Temsil edeceğim görevin mesuliyetinin farkında olarak, ülkemize ve bankamıza hizmet etme yolunda gayretle çalışacağım” dedi.

ÇAKAR KİMDİR?

Alpaslan Çakar, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu ve 1996 yılında Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Müfettişlik ve şube müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, bölge baş müdürlüğü ve daire başkanlığı yaptı. 2010 yılından itibaren bireysel bankacılık, operasyonel işlemler, dağıtım kanalları yönetimi ve ödeme sistemleri alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2018’de Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Alpaslan Çakar, Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova’da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüttü.

TBB’DEN TEŞEKKÜR

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hüseyin Aydın’ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devretmesi dolayısıyla, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığını bildirdi. Birlikten yapılan açıklamada, Hüseyin Aydın’ın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart’ta devrettiği, bu kapsamda TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığı aktarıldı. TBB Statüsü’ne göre yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçildiği vurgulanan açıklamada, “Birlik Başkanlığını 20 Nisan 2011’den itibaren sürdüren Hüseyin Aydın’a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar; zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz” ifadeleri kullanıldı.

EN BÜYÜK 2’NCİ BANKA OLDUK

Vakıfbankve Halkbank’ta da dün genel kurullar yapıldı. VakıfBank’ın Olağan Genel Kurul toplantısında, Abdi Serdar Üstünsalih, genel müdür olarak görevine devam ederken, Hamza Yerlikaya’nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu listesinde yer aldı. Abdulkadir Aksu ise bağımsız üye seçildi. Bankanın yönetim kurulu üyeleri; Mustafa Saydam, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Abdi Serdar Üstünsalih, Dr. Adnan Ertem, Şahin Uğur, Dilek Yüksel, Serdar Tunçbilek ve Sadık Yakut olarak belirlendi. Halkbank’ta ise genel müdür Osman Arslan genel müdür görevine devam edecek.

EKONOMİYE DESTEK

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, genel kurulda yaptığı konuşmada, “30 yıldır bu ailenin bir üyesi olarak genel müdürlük görevini üstlenmemin ardından bize emanet edilen mirası korumak ve çoğaltmak için tüm gücümüzle çalıştık. Bu sayede, çalışma arkadaşlarımızla birlikte bankamızı gurur verici bir noktaya taşıdık. 2020 yılında yaşanan tüm zorluklara rağmen, seferberlik ruhuyla çalışarak Türkiye’nin en büyük 2’inci bankası olduk. Salgının etkisini gösterdiği ilk günden itibaren üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyen kredi paketlerimizle milli ekonomiye destek olmaya devam ettik. Devletimizin politikalarına mutlak bir uyumla, milli ekonomiyi salgından koruma mücadelesinde ön saflarda yer aldık. Tüm bunları gerçekleştirirken modern bankacılık anlayışımızdan asla taviz vermedik. SKY, VBanko Çek gibi sektörde ilk ve öncü ürün ve hizmeti bireysel ve ticari müşterilerimize sunarak tüm paydaşlarımızın ‘daima yanında’ olduk” diye konuştu.

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