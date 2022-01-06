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Ziraat Bankası'dan ev alıp satacaklara kolaylık

#Emrah Gündüz#Ziraat Bankası#Tapu
Ziraat Bankasıdan ev alıp satacaklara kolaylık

Ziraat Bankası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) iş birliğiyle “Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması” devreye alındı.

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Ziraat Bankası, gayrimenkul mülkiyet hakkının devrini içeren kredili veya kredisiz tüm tapu işlemlerinde; Satıcı ve Alıcı arasında gayrimenkul mülkiyeti ile transfer tutarının eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan “Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması”nı hayata geçirdi. Ziraat Bankası, gayrimenkul mülkiyet hakkının devrini içeren kredili veya kredisiz tüm tapu işlemlerinde; Satıcı ve Alıcı arasında gayrimenkul mülkiyeti ile transfer tutarının eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan “Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması”nı hayata geçirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz “Finansal dijital teknolojilerin kullanımının arttığı, fiziki para ile temasın da en aza indiği bu dönemde Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması alıcı ve satıcılar için büyük ödeme kolaylığı sunuyor. Uygulama ile nakit taşıma riski ortadan kaldırılarak, hırsızlığa karşı koruma sağlanırken, sahte para kullanımına karşı da önlem alınmış oluyor. Ayrıca tarafların bu süreçte yaşayabileceği olası güven problemleri de ortadan kaldırılıyor” dedi.

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Gayrimenkul alım satımı gerçekleştirecek müşterilerin güvenli bir şekilde para transferini yapabildikleri “Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması”nın çalışma sistemine dair de bilgiler veren Emrah Gündüz “Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması’nda sistem şu şekilde çalışıyor;

•Ziraat Bankası’nda vadesiz mevduat hesabı olan veya yeni hesap açacak müşteriler, gayrimenkulünün kayıtlı olduğu Tapu Müdürlüğü’ne Devir Alan veya Devir Eden olarak müracaat ettikten sonra, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) sisteminden aldıkları başvuru numarasını, işlem için Ziraat Bankası şubesine bildirir.

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• Ziraat Bankası Şubesinde Tapu Güvenilir Hesap işlemine yönelik gayrimenkulü Devir Eden (Satıcı) tarafından verilen bilgilerin sisteme girişi sonrasında bilgilerin Devir Alan (Alıcı) tarafından da onaylanması ile uygulama başlatılır ve transfer bedelinin Ziraat Bankası güvencesine alındığı bilgisi taraflara SMS ile bildirilir. 

• Tapu Müdürlüğü’nde devir işleminin tamamlanması ile eş zamanlı olarak Devir Alan (Alıcı) hesabından Devir Eden (Satıcı) hesabına bildirilen tutar transfer edilir. Ziraat Bankası olarak yenilikçi ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra ödeme ve tahsilat çözümlerinde de müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

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#Emrah Gündüz#Ziraat Bankası#Tapu

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