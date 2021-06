Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: Aktif büyüklük 1 trilyonu aştı

ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası’nın kuruluş noktasının tarım olduğunu ancak sadece tarımı kurgulayan bir banka olmaktan çıktıklarını söyledi. En büyük aktif bankalarından birisinin Ziraat Bankası olduğunu ifade eden Çakar, tarım dışındaki sektörlere de kredi verildiğini ifade etti. Ziraat Bankası’nın tarımın finansmanında yine ana kreditör bankalardan biri olduğuna vurgu yapan Çakar, sektörel olarak bankanın total büyümesi içinde payının düşmesinin o sektöre kredi verilmediği anlamına gelmediğini belirterek çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

EKONOMİYE DESTEK

Çakar dün KİT Komisyonu’nda yaptığı sunumda ve milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, bankanın aktf büyüklüğünün 2020 yıl sonu itibariyla 943 milyar lira olduğunu belirterek, “Bankanın aktif büyüklüğü bugün itibarıyla 1 trilyon lirayı aşmış durumda. Bu aktif büyüklüğün özellikle aktif tarafına bakıldığında, kredilerle bizim 743 milyar lirayla ekonomimize destek verdiğimizi görüyoruz. Bu 743 milyar liranın 601 milyar lirası nakdi kredilerden, 142 milyar lirası ise gayrinakdi kredilerden oluşuyor. Tabii, bu sadece reel sektöre verdiğimiz krediler. Biz, aynı zamanda, menkul kıymet anlamında devlete de borçlanma ihtiyaçları durumunda 200 küsur milyar lira da kredi vermiş durumdayız” diye konuştu. Çakar, kredilerin sektörel dağılımının tarımda yüzde 20, imalatta yüzde 19, ticarette yüzde 18, enerji de yüzde 8 olduğunu belirtti. Çakar, kredilerin takibe düşme oranının Ziraat Bankası’nda yüzde 2.3 olduğunu, bu oranın sektörün gerisinde kaldığını vurguladı.

DİJİTAL MÜŞTERİ

Çakar, Ziraat Bankası’nın 21 milyon civarında dijital müşterisi olduğunu belirterek, “Dijital müşteri derken neyi kastediyoruz? Şubeden bağımsız olarak internet bankacılığı, mobil bankacılığı, ATM kullanan müşterilerden bahsediyoruz. Bu 21 milyon müşteriyle biz Türkiye’nin en büyük dijital bankasıyız, en büyük dijital müşteri adedine sahip bankası durumdayız. Gerek internet bankacılığı gerek mobil bankacılıktaki hem işlem seti, hem ürün yelpazesi sektördeki en iyi bankalardan bir tanesi” diye konuştu.

TARIM KREDİSİ

Çakar, tarım sektöründe 2020 yılı sonunda 685 bin üreticiye 85 milyar lira kredi kullandırdıklarını kaydederek, son rakamları da paylaşarak, üretici sayısının 709 bin kişiye tarımsal kredi miktarının ise 92 milyar liraya çıktığını ifade etti. Çakar, bu kredilerin yüzde 65’inin işletme, yüzde 35’inin ise yatırım kredisinden oluştuğunu belirtti. Tarım kredilerin 1.27 milyar lirasının takibe düştüğünü dile getiren Çakar, 2020 yılında 7.9 milyar lira tutarındaki kredinin yapılandırıldığını bildirdi. 25 bin civarında personelleri olduğunu anlatan Çakar, “Bin 752 şubemiz var. 364 yerde sadece Ziraat Bankası var. 52 bin ATM’nin 7 bin civarı bizim. 18 ülkede 113 noktada faaliyet gösteriyoruz” dedi.

TURİZME DESTEK

Çağlar, turizm sektörüne verilen kredilerin 135 milyar lira olduğunu belirterek, en fazla kredi kullandıran bankalar arasında yer aldıklarını söyledi. Turizm sektörünü desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Çakar, “Otel kapalıysa (getir parayı öde) demiyoruz” diye konuştu.

‘MEDYAYA VERİLEN KREDİ CANLI HESAPLARDA İZLENİYOR’

ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Çakar, son günlerde medya kuruluşuyla ilgili bir konunun çok gündeme getirildiğini belirterek, “Ziraat Bankası ticarete, hizmete, enerji sektörüne, inşaata, her sektöre kredi verdiği gibi medya sektörüne de kredi verir. Söz konusu firma da bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır, söz konusu firmanın da kredileri an itibarıyla Ziraat Bankası’nda canlı hesaplarda izleniyor ancak şunun altını özellikle çizeyim: Bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir. Bir kredi işlemidir, her kredi işleminin tabi olduğu, bankacılıkta belirlenmiş olan kural seti neyse o kural seti içerisinde biz kendilerine muamele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

