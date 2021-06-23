Zincirleme cezadan vazgeçiliyor

Ekonomiyle ilgili her yasa düzenlemesinde gündeme gelen ve “359. madde mağdurları” olarak, kamuoyu oluşturanların durumu, AK Parti grubunda başlatılan çalışma ile yeniden ele alınıyor. Bu suç kapsamına girenlerle ilgili yapılan özel çalışma, bu hafta sonuçlanacak. Bu hafta, Yargıtay ve ilgili kurumların temsilcileri dinlendikten sonra yasa düzenlemesinin çerçevesi ortaya çıkacak. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren AK Parti kurmayları, şunları anlattı:

DÜZENLEME KAPSAMI

“Düzenleme ile ilgili bir endişe oluştu. Acaba af olarak algılanır mı? Vergi kaçakçılığını teşvik eder mi? diye. Onun için suç ve eylem dengesi kurmaya karar verdik. Bu suçu, zincirleme suç kapsamından çıkartıp, 12 veya 15 yıl hapis cezası uygulanmasına dönüştürüyoruz. Yani cezadan kurtulmuyorlar. Ayrı ayrı hapis cezası değil, tek bir ceza gündemde. Ayrıca, getireceğimiz düzenlemeyle, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp, vergi kaçakçılığı suçunu işleyen yani, vergi kanunlarına göre tutulması gereken defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp, tüm borcunu ödemeyi kabul edip, idareye karşı dava açmazsa veya açtığı davalardan vazgeçerse cezası yarı oranında indirilecek.”

ORTAK ÇALIŞMA

Yapılan çalışmaya, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı uzmanları da katıldı. Daha önce açıklanan Yargı Reformu Paketi’nde yer alan ancak yapılmayan, bu konuda oluşan beklentinin yerine getirilmesinin amaçlandığı belirtiliyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç da, sosyal medya hesabından, “Bu konu, Cumhurbaşkanımızca açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nda ‘zincirleme suç kapsamına alınacağı ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanacağı’ şeklinde yerini almış olup, Adalet Bakanlığı’nın takviminde de 3 aylık hedefler arasındadır. Suç ile yaptırım arasındaki dengenin ceza adaletine uygun olması gerekmektedir. Uygulamada bu açıdan sorun olduğu tespiti düşüncesiyle VUK 359 değişikliği çalışmaları yapılmaktadır” değerlendirmesi yaptı.

MEVCUT DÜZENLEME

Mevcut yasanın Vergi Usul Kanunu’nun ‘Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359. maddesi, bir takvim yılı içinde vergi kanunlarına göre tutulması gereken defter ve kayıtlarda, hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, ilgisi olmayan kişiler üzerine hesap açan veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, bunları tahrif eden, gizleyen, yanıltıcı belge düzenleyenler hakkında 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini” öngörüyor. Madde, “defter sayfaları, kayıt ve belgeleri yok eden veya bunların yerine yenisini koyan, asıl veya suretlerini sahte olarak düzenleyip kullananları ise 3 ila 5 yıl arasında hapis cezasını” hükme bağlıyor. Burada, her bir takvim yılı için ayrı ayrı ceza verilmesi gerekiyor.

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