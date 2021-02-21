‘Zincir markette ürün çeşidi azaltılsın’

Ağbaba, zincir marketlerin 10 bin nüfus ve üzerinde yerlerde açılmasını, haftada en az bir gün kapalı kalmasını ve ürün çeşitliliğinin azaltılmasını önerdi. CHP’li Ağbaba, “üç harfliler” olarak nitelediği zincir marketlere ilişkin rapor hazırladı. CHP’li Ağbaba’nın raporunda şu ifadeler yer aldı: “Orantısız büyüme, başta mikro ve küçük işletmeler olmak üzere ülkemizdeki esnafları oldukça olumsuz etkilemekte ve zincir marketlere karşı giderek daha da savunmasız hale getirmektedir. Rekabet Kurumu, hızlı tüketim malları perakendeciliğinde ilk dört teşebbüsün üçünün zincir marketler olduğunu vurgulamaktadır. Buna göre bu marketlerin pazar payları artarken, yerel ve küçük marketlerin pay kaybettiği görülmektedir. Bu marketlere ilişkin bir diğer önemli husus, tedarikçilerle yapılan sözleşmelerin haksız rekabet sonucu küçük ve orta ölçekli perakendecileri kapanmaya zorlamasıdır.”

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Raporda CHP’nin çözüm önerileri ise şöyle sıralandı:

- İndirim zincirlerine, nüfusa göre yoğunluk kuralı getirilmelidir ve büyükşehir veya ilçe belediyeleri onayına tabi olmak üzere, 10 bin nüfus ve üzerinde açılmalıdır.

- Zincir marketlerin ürün satışına yönelik mutlaka il veya ilçe esnaf odalarının görüşleri alınmalıdır, bu şart, bir tür zorunluluk haline getirilmelidir.

- Bu marketlerin mesken binalarda açılması yasaklanmalıdır.

BİR GÜN KAPALI

- Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri düzenlenmeli ve haftada en az bir gün kapalı kalmasının yanı sıra, yılbaşı ve bayramların ilk günlerinde de kapalı kalması sağlanmalıdır.

- Zincir marketlerde 15 bine yakın ürün çeşitliliği azaltılmalıdır.

- Zincir mağazaların çevrimiçi satış ve dijital aplikasyonları sıkı şekilde denetlenmelidir.

- Satış fiyatı asgari olarak en küçük perakendeci maliyetine endekslenmeli, promosyonlu satışlara üst sınır getirilmelidir.

CEZAİ YAPTIRIM

- Dikey bütünleşik yapıyla rekabet ihlali yaratan ambalajlı gıda/içecek üreticilerinin perakendeci olmaları, mevzuat yoluyla engellenmelidir.

- Üretici/dağıtıcı ile olan zincir perakendeci sözleşmelerinde ,Türk Ticaret Kanunu hükümleri bağlayıcı olmalı ve sözleşmelerde feragat yasaklanmalıdır. Üreticiye tek taraflı anlaşmasız fatura kesilmesi de benzer şekilde cezai yaptırıma tabi tutulmalıdır.