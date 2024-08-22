Zincir marketleri sosyal medyada taklit edip vatandaşın parasını alıyorlar... Kopya market dolandırıcılığı

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SOSYAL medya platformlarına dadanan dolandırıcılar, market zincirlerinin isimlerini kullanarak ‘çok uygun fiyatlı ürün’ reklamlarıyla kandırıyor. Marketten ucuza motosiklet, klima, telefon aldığını sanıp ardından dolandırıldığını anlayan tüketici, para henüz çekilmemişken, provizyondayken, bankasına koştuğunda ‘onay kodunu girmişsiniz yapacağımız bir şey yok’ yanıtıyla şok oluyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, son zamanlarda sosyal medya üzerinden yapılan sahte reklamlar nedeniyle dolandırıcılığın arttığını belirterek “Bankalar 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 12.maddesine göre 24 saat içinde kendisine bildirimde bulunan vatandaşın işlemini iptal etmek zorunda, bunu yapmayan bankayı şikayet edin” dedi.

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Muğla Marmaris’te meydana gelen olayda düşük maaşla bir lokantada çalışan kadın, sosyal medyada ulusal bir zincir marketin 10 bin liralık klima reklamını görüp çocuklarına almak istedi. Reklamdaki linki tıklayıp, kredi kartı bilgilerini ve cep telefonuna gönderilen onay kodunu girdi. Ancak ‘kodu alamadık, yeniden gönderir misiniz’ mesajı üzerine yeni bir onay kodu gönderdi. İşlemin tamamlanmasının ardından peş peşe gelen mesajlardan şüphelenip, internet bankacılığından kontrol ettiğinde kendisinden iki klima parası çekildiğini görüp, dolandırıldığını anladı.

LİNKE TIKLADI 20 BİN LİRASI GİTTİ

Vakit kaybetmeden bankasının müşteri hizmetlerini arayıp, güvenliği gereği tüm konuşmaları kayıt altına alınan kadın, dolandırıldığını belirterek, provizyonda görünen 20 bin liralık iki harcamanın dolandırıcılara ödenmemesini istedi. Ancak aldığı yanıt, “İşlemi iptal edemeyiz, iki kere onay kodu girmişsiniz” şeklinde oldu. Bankanın Marmaris şubesine giden mağdur kadın itirazlasını, “Beni tanıyorsunuz, bir emekçiyim, günde 11 saat çalışıyorum. Şimdi benim emeğimi dolandırıcılara mı vereceksiniz” diye sıraladı. Ancak, “prosedür böyle” yanıtını aldı. Ertesi gün kart bilgilerinden paranın iki ayrı yerden, Trendyol ve İyzico’dan çekildiğini gördü. Trendyol’u aradı, “Ne yazık ki biz kargoyu teslim ettik. Ama siz savcılığa başvurun, isim, adres bilgileri bizde var, polise verebiliriz” yanıtını aldı. Bunun üzerine savcılığa gitti.

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‘BANKALAR İPTAL ETMEK ZORUNDA’

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, söz konusu olayda bankanın iki kere hatalı olduğuna dikkat çekti. Öncelikle 5464 sayılı yasanın kartın haksız kullanımı ve sigortalanması başlığını taşıyan 12.maddesini anımsatan Ölmez, kredi kartı sahibinin kastına ve ağır ihmaline dayanmayan hukuka aykırı para çekimlerinin, 24 saat içinde yani provizyon süresince, bankaya bildirilmesi halinde işlemin durdurulması gerektiğini söyledi. Bankanın para daha dolandırıcının hesabına geçmeden iade yapmakla yükümlü olduğunu vurgulayan Ölmez, “Banka uluslararası kredi kartları sözleşmeleri kuralına göre de hatalı. Master, visa kart gibi uluslararası kart sözleşmelerinde alınan bir malın, 15 gün içinde alıcıya teslim edilmemesi halinde banka, bedelinin kredi kartına iadesiyle yükümlü” dedi.

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‘TÜKETİCİ MAHKEMESİNE BAŞVURUN’

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, bu tür durumlarla karşılaşan tüketicinin nasıl bir yol izleyebileceğini ise şöyle anlattı: “Dolandırıldığını anlayan kişi, derhal, 24 saat içinde bankaya bildirmekle yükümlüdür. Provizyon süreci zaten bunun için vardır. Buna rağmen banka, provizyondaki işlemi iptal etmemişse, çekilen tutarı kart hamiline iade etmelidir. Bunu yapmıyorsa, tüketici 104 bin liranın altındaki harcamalar için bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine şikayet başvurusunda bulunmalıdır. 104 binin üzerindeki harcamaların iadesi içinse tüketici mahkemelerine ya da küçük yerlerde asliye hukuk mahkemelerine başvurarak işlemi iptal etmeyen bankaları dava etmelidirler. Ayrıca mutlaka Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de şikayet edilmelidir.”