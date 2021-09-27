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Zincir marketlere rekabet soruşturmasında sözlü savunma 27 Ekim'de

#Zincir Marketler#Rekabet Kurulu#Tedarik
Zincir marketlere rekabet soruşturmasında sözlü savunma 27 Ekimde

Rekabet Kurulunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 27 Ekim'de yapılacak.

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AA- Rekabet Kurumunun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Kurul kararı uyarınca Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Konuya ilişkin sözlü savunma toplantısı, 27 Ekim Çarşamba saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim mesai saati sonuna kadar Kuruma başvurması gerekiyor.

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#Zincir Marketler#Rekabet Kurulu#Tedarik