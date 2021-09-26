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Zincir marketlere denetim müfettişi

#Zincir Market#Fiyat#Denetiim
Zincir marketlere denetim müfettişi

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlar tarafından bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetler dikkate alınarak, ticaret il müdürlüklerince 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

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ANKARA- Bununla birlikte en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatıyla ticaret müfettişleri görevlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, “Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız” denildi.

‘PİYASALAR ALTÜST OLUYOR’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hafta içinde yaptığı açıklamayla zincir marketlere dikkat çekmişti. Erdoğan, “Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır.” demişti. “Tek problem zincir marketler mi?” sorusu üzerine ise Erdoğan, “Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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#Zincir Market#Fiyat#Denetiim