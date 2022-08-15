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Zincir marketlere de indirim çağrısı

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#Tarım Kredi Kooperatif Marketleri#Nureddin Nebati#MARKET
Zincir marketlere de indirim çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 07:00

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gıda enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etmek konusunda kararlı olduklarına dikkat çeken Nebati, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yarından itibaren indirime gidileceğini hatırlatarak, “Bu adımın diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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Pandemi süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunların dünyayla birlikte Türkiye’de de gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep olduğunu belirten Bakan Nebati, “Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek nisan ayında yüzde 0.8; mayıs ayında 0.6; haziranda 2.3 ve temmuz ayında yüzde 8.6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur. Ancak bizler vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız” ifadesini kullandı.

30’DAN FAZLA ÜRÜNDE İNDİRİM

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde önemli bir adıma daha imza attıklarını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadaki açıklamasında şunları ifade etti: “Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Pazartesi’den itibaren 30’dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir. Vatandaşımızdan yana attığımız bu adımın ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz.”

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#Tarım Kredi Kooperatif Marketleri#Nureddin Nebati#MARKET

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