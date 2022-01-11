Zincir market cezalarında gerekçeli karar haftaya açıklanacak

Haberin Devamı

Ankara’da bir otelde, Rekabet Kurumu tarafından finansal teknoloji şirketlerinin rekabet hukukunun uygulama alanlarında karşılaşılan sorunlarının ele alındığı “Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler” paneli gerçekleştirildi. Panele, çok sayıda sektör temsilcisinin yanı sıra Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Arıkan ise konuşmacı olarak katıldı.

Gözden Kaçmasın Sayılı saatler kaldı! Altın yatırımcıları dikkat Haberi görüntüle

Rekabet Kurumu Başkanı Küle burada yaptığı konuşmasında, 21. yüzyıla dijitalleşmenin damgasını vurduğunu belirterek, “Tüketim alışkanlıklarımızı derinden etkiliyor, ürün ve hizmetlere erişmemizin yollarını farklılaştırmaktadır. Buna bağlı olarak günlük yaşantının hemen hemen her alanında farklı türde iş modelleri ile karşılaşılmaktadır. Birçok ürün ve hizmet pazarında gözlemlenen bu dönüşümün en yoğun hissedildiği alanlardan en önemlisi finans sektörü. Ülke ekonomilerinin can damarı finans. Bu sektörde tüketiciler, dijital kanallar üzerinden deneyimledikleri ürün ve hizmetler ile ihtiyaçlarını çok daha hızlı ve kolay bir şekilde giderme imkanına kavuşmaktadır. Finans sektörünün bir alt başlığı olarak ödeme hizmetleri ise mobil cüzdanlar, karekod ödeme yöntemleri, biyometrik ödeme çözümleri gibi çeşitli yenilikçi teknolojilere sahne oluyor” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Spor dünyasını yıkan ölüm... Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti Haberi görüntüle

Küle, genelde finans sektörünün, özelde ise ödeme hizmetlerinde gözlemlenen teknoloji odaklı dönüşümün; bir taraftan tüketiciler için ürün ve hizmet çeşitliliğinin artmasını sağlarken diğer taraftan da yeni oyuncuların pazarda kendine yer edinmesine kapı araladığını kaydederek, “İşte tam da burada biz Rekabet Kurumu olarak varlığımızı hissettirmek zorundayız. Bu durum, finansal piyasaların ve ödeme hizmetlerinin yerleşik hizmet sağlayıcıları ile pazardaki yeni oyuncular arasında bir rekabet ortamını doğurmakta ve artan rekabete bağlı olarak ilgili” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar Haberi görüntüle

Küle, finansal teknolojiler olarak nitelendirilen söz konusu gelişmelerin, sektörün düzenleyici otoritelerinin yanı sıra rekabet otoritelerinin de bu alanda yoğun mesai harcaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

“Nitekim dinamik bir alan olan finansal teknolojiler özelinde pazarlarda görülen rekabet sorunlarının tespiti ve çözümü, kimi durumlarda klasik pazarlarda ortaya çıkan rekabet sorunlarının tespiti ve çözümünden daha zor olabilmektedir. Bu alandaki rekabet sorunlarının klasik rekabet hukuku araçları ile aşılmasının ne denli mümkün olduğu hususu ise akademik camiada ve rekabet otoriteleri nezdinde yoğun tartışmalara konu olmaktadır.”

“ZİNCİR MARKETLERE VERİLEN CEZADAKİ TÜM YAZIŞMALARI YAYIMLAYACAĞIZ”

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun zincir marketlere kesilen 2 milyar 700 milyon liralık idari para cezasının gerekçeli kararının ne zaman yayınlanacağı ve içeriğini değerlendirmesini istemesi üzerine Küle, şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Gerekçeli kararımız önümüzdeki hafta başı web sitemizden yayımlanmış olur. Zincir marketler ve bir tane tedarikçi olmak üzere toplam yaklaşık 2.7 milyar liralık bir idari para cezası vermiştik Rekabet Kurumu olarak. Bu karara gerekçe teşkil eden tüm delilleri, yapmış olduğumuz çalışmaları ve alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda görebileceksiniz. Cezanın nedenini, tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz.

Panel, Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu Sunumu ile devam etti.

ÖDEME HİZMETLERİNDEKİ FİNANSAL TEKNOLOJİLERE YÖNELİK İNCELEME RAPORU

Haberin Devamı

Finansal teknolojiler olarak isimlendirilen ve genelde finans sektöründe özelde ise ödeme hizmetlerinde cereyan eden teknoloji odaklı radikal dönüşüm, kanun koyucular ve sektörün düzenleyici otoritelerinin yanı sıra rekabet otoritelerinin de çeşitli inisiyatifler almasını zorunlu kılıyor.

Rekabet Kurumu bu kapsamda, yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde yürütülen inceleme ile Türkiye ödeme hizmetlerindeki fintek ekosistemini mercek altına aldı. Sonuç olarak, kapsamlı bir araştırma, inceleme faaliyeti ile elde edilen bilgiler doğrultusunda paydaşlardan edinilen bilgi ve görüşler çerçevesinde rekabet hukuku zemininde tespit ve görüşler içeren İnceleme Raporu hazırlandı.

Haberin Devamı

Temel olarak raporda fintekin ortaya çıkış nedenleri ve finans sektörüne etkileri, ödeme hizmetleri alanında yeni oyuncuların ürün ve hizmetlerini pazarlamada karşılaştığı zorluklar ile pazardaki inovasyonun ve rekabetin artmasının önündeki engeller, büyük teknoloji şirketlerinin finansal pazarlara girişinin potansiyel sonuçları ile fintek ekosisteminin gelişimi adına önerilere yer verildi.

Rekabet Kurumunca, bu alanda önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığı öngörülüyor. Bu potansiyelden günün ihtiyaçlarına cevap verirken geleceğe de uyum sağlayan, pazar koşullarını bozmadan yeni oyuncuların pazara girmesini teşvik eden düzenleyici müdahaleler ile üst seviyede yararlanılabilecek.

Rekabet Kurumu ekim ayında, zincir marketlere yönelik yürütülen 'fahiş fiyat' soruşturması kapsamında 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında idari para cezası uygulandığını açıklamıştı.