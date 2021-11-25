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‘Zincir’ koptu yöneticiler birbirini suçladı

#Çiftlik Bank#Fons Şirketler Grubu#Mağdur
‘Zincir’ koptu yöneticiler birbirini suçladı

Çiftlik Bank sisteminin bir benzeri İzmir’de de kuruldu. 4 bine yakın kişiden 60 milyon lira toplandı. Bir süre sonra sistem çöktü. 21 ili kapsayan operasyon sonrası şirketin CEO’su ile birlikte 4 kişi tutuklandı. İfadeleri alınan yöneticiler ise birbirini suçladı. CEO T. B., para işleriyle ilgilenmediğini öne sürdü.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Fons Şirketler Grubu’ adı ile faaliyet yürüten saadet zincirine yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye bastı. Mali Şube ekipleri 17 Kasım sabahı 89 kişiye yönelik gözaltı işlemi yaptı. 83 kişi gözaltına alındı, ifadeleri alındı. Yüksek kâr payı vaadi ile sisteme üye kazandıran kişilerin 60 milyon lira topladıkları belirlendi.

‘Zincir’ koptu yöneticiler birbirini suçladı

Fons Danışmanlık Proje Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret A.Ş., A Kazanç Plus Danışmanlık ve Ağ Pazarlama, Fons Enerji ve Elektrik Sanayi, Fons Gıda Tarım ve Hayvancılık, Fons Hologo Reklam ve Organizasyon, Fons Proje Gayrimenkul Sanayi adı ile şirket kuran şüphelilerin, İzmir’in yanı sıra İstanbul ve Antalya’da da şube açtıkları belirlendi. Yapılan sorgu işlemleri sonrası 67 kişi, ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı. 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden örgüt lideri olmakla suçlanan ve grubun CEO’su olarak anılan T. B. ile yöneticiler S. O., A. E. G., H. E. ve A. Ö. tutuklandı. Diğer şüphelilerden 1’ine ‘konutunu terk etmeme’, 10’una ise ‘karakola düzenli imza verme’ adli kontrol şartı getirildi. Yöneticilerden A.Y.Ç.’nin ise yurtdışında olduğu belirlendi Saadet zincirinin kendi içindeki hiyerarşide T. B. ve S. O.’nun para hareketleriyle ilgilendikleri, diğer yöneticilerin ise WhatsApp grupları, katılımcı sağlayıcı bulma, arsa, arazi sorumlusu şirket adına taşınmaz bulma, reklâm ve sosyal medya gibi işlerle ilgilendikleri öğrenildi.

‘Zincir’ koptu yöneticiler birbirini suçladı

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ÜYELERİ MOTİVE ETTİLER

Yöneticilerin WhatsApp gruplarında, üyeleri motive ettikleri, daha fazla üye getirmeleri durumunda zincirde yukarı basamaklara yükselip lider konumuna çıkacaklarını söyledikleri belirtildi. T.B.’nin lüks otellerde düzenlenen tanıtımlarda konuşmaları yapan kişi ve saadet zincirinin yüzü olduğu saptandı. Savcılıktaki ifadesinde T. B.’nin, toplanan paraların S. O. tarafından harcandığını ve kendi üzerine kayıtlı bir şey olmadığını söylediği öğrenildi. S. O.’nun da benzer bir şekilde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği, toplanan paraları kendisinin harcamadığını, T.B.’nin harcadığını söylediği belirtildi. İfadeleri alınan yöneticilerin ise para işleriyle T.B. ve S.O.’nun ilgilendiğini, para hesaplarını hiç görmediklerini söyledikleri kaydedildi. Yaklaşık 3 bin 200 kişiden para toplayan saadet zincirinde, bazı mağdurların henüz dolandırıldıklarından haberlerinin olmadığı belirtildi.

‘Zincir’ koptu yöneticiler birbirini suçladı

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‘REFERANS’ SİSTEMİ

Saadet zincirinin başındakilerin, insanları bu zincire dahil etmek için lüks otellerde birçok kez tanıtım yapıp seminer verdikleri, saadet zincirine vatandaşların referans yoluyla alındığı, dolandırıcıların bunu güven telakki etmek ve kurumsal havası vermek için kullandıkları da ortaya çıktı. Dolandırıcıların sosyal medyada saadet zincirini Türkiye’nin en yatırım kârlı modeli olarak tanıttıkları, kaybetme olanağının olmadığı şeklinde reklamlar yaptıkları ifade edildi. Oluşumun 2017 yılında kurulup 2018’de güçlendiği belirtilirken, aynı yıl emniyet tarafından takibe alındıkları, MASAK raporlarıyla da vurgunun çok daha fazla olduğunun ortaya çıktığı aktarıldı.

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ANKARA’DA ÇİFTLİK YERİ BAKTILAR

BU arada, şirketin 2018 yılında Ankara’nın Bala ilçesinde FONS Gıda, Tarım ve Hayvancılık adı altında bir yer almayı, orada Çiftlik Bank gibi proje uygulamayı planladıkları, ancak Çiftlik Bank dolandırıcılığının ortaya çıkmasıyla bu projenin hayata geçmediği de ortaya çıktı. Bir milyar lirayı aşkın bir paranın toplandığı Çiftlik Bank sisteminde de, kurucu Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın bir süre önce tutuklanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çiftlik Bank#Fons Şirketler Grubu#Mağdur

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