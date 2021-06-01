Zimbabve'de altın üretimi Kovid-19 nedeniyle düştü

Zimbabve Maden Odası (ZCM) Başkanı Isaac Kwesu yaptığı açıklamada, üretimde geçen sene başlayan düşüş oranlarının bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğini söyledi.

Kovid-19 kısıtlamalarının en fazla altın madenlerini etkilediğini ve ülkedeki altın üretiminin yüzde 29 gerilediğini belirten Kwesu, 35 tonluk üretimle 2018 yılının altın sektöründe zirve yaptığına, sonraki yıllar ise bu rakamın düştüğüne dikkat çekti.

ÜLKEDE 40'TAN FAZLA MİNERAL BULUNUYOR

Dünyanın en verimli altın madenlerine sahip Zimbabve'de mevcut altın rezervlerinin yüzde 25’inde aktif üretim yapılıyor. Uluslararası Kriz Grubu (ICG), geçen yıl yayımladığı raporda, ekonomik ve siyasi krizdeki Zimbabve'de her yıl yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde altın kaçakçılığı yapıldığını açıklamıştı.

Hükümet, attığı adımlarla 2023'te altın madeninden 4 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Çok sayıda yasa dışı madenin işletildiği ülkede önlem alınmaması nedeniyle sık sık maden göçükleri yaşanıyor. Zimbabve'ye yönelik ABD ve Avrupa Birliği yaptırımları, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Bu süreçte tarım ve madencilik gibi sektörler zarar görürken ülkenin para biriminin hızla değer kaybetmesi hiperenflasyona neden oluyor.

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