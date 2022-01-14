Zigana Tüneli’nde ilk ışık göründü

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Kazı çalışmaları tamamlanan tünelde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla dün ‘ışık görme’ töreni düzenlendi.

59 MİLYONLUK TASARRUF

Zigana Tüneli ile yıllık toplam 59 milyon lira tasarruf sağlanacağını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Mevcut yolun kısalması ile seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika azalacak, böylece zamandan 19 milyon, akaryakıttan 40 milyon olmak üzere yıllık toplam 59 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da 16 bin ton daha azalacak. Tünel, özellikle kış aylarında yaşanan çileleri tarihe gömerek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunacak. Ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler de ortadan kalkacak. Trafiğin; Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlanacak. Uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük ve değerli katkılar bu projemizle gerçekleşecek” dedi.

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YIL SONUNDA BİTECEK

Projenin 2022 yılı sonunda kadar tamamlanacağını hedeflediklerini duyuran Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye’de ilk defa yapılan, dikey şaft yapıları, Zigana Tüneli’nde teşkil edildi. Ülkemizin ve Avrupanın en uzun, dünyanın 3’üncü en uzun çift tüp karayolu tüneli Zigana Tüneli’nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Ve artık tünelin ucunda ışığı gördük. 500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan yoğun çalışmalarımızı daha da hızlandırarak 2022 yılı sonuna kadar imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.