Zeytinyağında büyük hile! Yüzde 100 doğal yazıyor ama bakın içinde neler var...

Zeytinyağı şişesinde halka neler satılıyor, zeytinyağı sahtekarları halkın sağlığı ve parasıyla nasıl oynuyor? Sinan Kunter, CNN Türk'teki Müfettiş programıyla bu hafta zeytinyağındaki hileyi ekrana taşıyor, gerçeği ile sahtesini ayırt etmenin yolunu arıyor. Zeytinyağı alırken hangi özelliklere bakılmalıdır? Sahte zeytinyağları nerelerde, nasıl satılır? İşte zeytinyağı ile ilgili önemli tüm bilgiler...

ZEYTİNYAĞINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Su şişesine zeytinyağı koyanların da olduğu zeytinyağı sektöründe dikkat edilmesi gerekenleri gıda mühendisleri açıkladı. Bunlar; üretim izni olması, etiketinin eksiksiz olması, serin ortamda depolanmış olmasıdır. Eğer bu noktalara dikkat edilmezse plastiklere migrasyon nüfuz ediyor. Uygunsuz pet şişeler sebebiyle migrasyon bu kez zeytinyağına karışıyor. Ayrıca insan sağlığına en zararlı olanın motor yağı kullanıldığının aynı zamanda kalp rahatsızlıklarına kadar ciddi rahatsızlıklara sebep verdiği de belirtildi.

40 TL'NİN ALTINDA ZEYTİNYAĞINA DİKKAT

Zeytinyağı Üreticisi Cüneyt Baydar zeytinyağı maliyetiyle ilgili şöyle açıklamalarda bulundu: Fabrika maliyeti ve küçük komisyona kadar ekledik ve ortaya çıkan maliyetin en az 30-35 lira olduğunu gördük. Bu rakam üreticiye olan maliyeti. Bunun satışı ise en az 60-65 TL olarak hesaplanmalıdır. Yani bu durumda litresi 40 TL'nin altında olan zeytinyağların sorgulanması gerekir.

SOSYAL MEDYADA SATILAN ZEYTİNYAĞLARINDA BÜYÜK TEHLİKE

Maliyet hesaplaması sonrasında en düşük fiyatlı zeytinyağlarının internetten satıldığı özellikle sosyal medya üzerinden satışının gerçekleştirildiği görüldü.

İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca konuyla ilgili, "Dijital ortamda satılanlarda daha çok hileyle karşılaşıyoruz. Herhangi bir marka değil, alışveriş ortamlarında satılanlardan bahsediyorum. Bir ürün fiyatından çok düşükse ondan şüphe etmek gerekiyor" dedi.

FINDIK YAĞI VE PAMUK YAĞI EKLİYORLAR

Açıklama üzerine Kunter sosyal medya üzerinde yer alan zeytinyağı satıcılarına ulaşmaya çalıştı. Bazılarının telefon numarası ya da adresi bile olmadığını gördü. Ulaşılanlarda ise yüzde 100 zeytinyağı ibaresine rağmen yüzde 100 zeytinyağı olmadığını gördü.

Ulaşılan bilgilerde fiyatların 15 kilogramlık zeytinyağında 200 lira olduğu açıklanıyor. Ancak ilanda yüzde 100 zeytinyağı yazmasına rağmen içinde fındık ve pamuk yağının yer aldığı belirtiliyor.