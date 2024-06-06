Zeytinyağı üretiminde ‘merdiven altı’ tehlikesi

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Bakanlık zeytinyağı ve nar ekşisi ile birlikte ele geçirilen 2 bin 35 adet muhtelif marka ve firmalara ait etiket, bin 500 adet plastik bidon kapağı, 148 adet boş teneke ve plastik bidon ürünlerini de imha etti. Bakanlıktan konuyla ilgili verilen bilgi şöyle:

HİJYEN ŞARTLARINA AYKIRI BULUNDU

“Ankara’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim ve kontrol yapıldı. Bakanlıktan, İşletme Kayıt Belgesi almadığı tespit edilen işletmede, mevzuatta belirlenen genel ve özel hijyen şartlarına aykırı şekilde ürün muhafaza edildiği, muhafaza koşullarına uyulmadan, dışarıdan bulaşmayı önleyici tedbirler alınmadan gıda maddelerinin depolandığı tespit edildi.Ürünlerde yapılan kontrolde, muhtelif markalarda ve etiketsiz toplam 3 bin 845 litre zeytinyağı, etiketsiz toplam 50 litre nar ekşisi, 2 bin 35 adet muhtelif marka ve firmalara ait etiket, bin 500 adet plastik bidon kapağı, 148 adet boş teneke ve plastik bidon ürünleri tespit edildi. Ele geçirilen gıda ürünlerinin izlenebilirlik belgelerinin bulunmadığı ve işletmede kaçak olarak dolumlarının yapıldığı belirlendi.

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Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, ürünler güvenilir olmayan gıda olarak değerlendirildi ve savcılık talimatına istinaden, yetkili atık yağ toplama firması tarafından teneke ve bidonlardan boşaltılarak biyodizele işlenerek imha edildi. Konuyla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.”