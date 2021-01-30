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Zeytinburnu'nda billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Zeytinburnu İlçesinde kain, sunum levhaları, (145 adet sabit kenar sunum levhası (Billboard) ile 40 adet orta alan sunum levhası (CLP) 5 yıl süreyle işletilmek üzere ihaleyle kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale gününden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen belgelerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 10/02/2021 tarih ve saat 16:00’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.
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