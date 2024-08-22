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‘Zenginlere vergi affı hiç gündeme gelmedi’

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#Cevdet Yılmaz#Vergi#Vergi Affı
‘Zenginlere vergi affı hiç gündeme gelmedi’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son vergi paketinin yasalaşması sürecinde ‘zenginlere vergi affı’nın hiçbir aşamada gündeme dahi gelmediğini belirtti.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konulmadan hükümetin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır” diyen Yılmaz, şöyle dedi:

“Meclisimizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclisimizin takdiriyle yasalaşmıştır. Bu süreçlerde ‘zenginlere vergi affı’ hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur. Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır.” dedi.

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#Cevdet Yılmaz#Vergi#Vergi Affı

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