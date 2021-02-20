Zenginler Dubai'deki yüzen villalara akın ediyor

Koronavirüs salgınına karşı zenginlerin, Dubai’de yapay olarak oluşturulan The World İsland'daki dünyanın ilk yüzen evlerine rağbet ettiği ifade edildi. Villa fiyatlarının pandemi öncesine oranla 4 kat artarak 20 milyon dolara ulaştığı belirtildi.



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle multimilyarderler farklı yaşam alanlarını tercih etmeye devam ediyor. Dubai dünyanın en yüksek gökdelenlerinden sonra şimdi de Floating Seahorse Villas (yüzen denizaltı villalar) projesiyle dikkat çekiyor. Jumeirah 1 kıyılarına sadece 4 km uzaklıkta bulunan yüzen villaya rağbetin arttığı ifade edildi.



PANDEMİDEN ÖNCEKİ FİYATI 5 MİLYON DOLAR



131 kapasitesi olan ve 2018 yılında tamamlanan, şimdiye kadar da 58 villanın satıldığı projenin pandemiden önceki fiyatı 5 milyon dolardan satışa sunulurken, Kovid-19 döneminde artan talep nedeniyle 20 milyon dolardan satışa sunulduğu kaydedildi. Üç katlı yüzen denizaltı villalarında yaşayan kişiler, yatak odasındaki tavandan yere uzanan camdan dünyayı izleyebiliyor. Yüzen villanın oturma odası, jakuzi, mini bar ve mutfak deniz üstünde yer alıyor.



TALEP İKİ KATINA ÇIKTI



Projeyi hayata geçiren Avustralyalı tasarım firması Kleindienst Grup yetkilileri, pandeminden sıkılan bir çok kişinin son üç ayda yüzen villara rağbet ettiğini ifade etti. Firma yetkilileri, " Son 90 günde talep iki katına çıktı. Pandemi sürecinde son dönemlerde 25’in üzerinde yüzen villa satışı gerçekleştirildiğini ifade etti.