Zen Pırlanta pandemide büyüme yaşadı

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 2020 yılında zor günler geçiren reel sektör 2021 yılına ümitle bakıyor. Aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte pandeminin yenileceği düşüncesi hakim durumda. Yaz ayları itibarıyla piyasalarda hareketliliğin daha da artması bekleniyor.



Zen Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, 2020 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve 2021 yılına dair hedeflerini paylaştı.



DİJİTALE YAPTIĞIMIZ YATIRIM, PANDEMİDE BÜYÜMEMİZİ SAĞLADI



2020 yılında Mart ayından başlayan pandemiyle birlikte yatırımlarını internet üzerine kaydırdıklarını ve doğru bir kararla satışlarını artırdıklarını açıklayan Emil Güzeliş şunları söyledi:



“Zen Pırlanta olarak 2020 yılına yeni koleksiyonlar, mağaza yatırımları ve artan ihracat hedefleriyle başladık. Ancak Mart ayı itibarıyla pandeminin başlaması, birçok sektörde olduğu gibi mücevheri de bambaşka yollara yönlendirdi. Pandemiyle birlikte hem çalışanlarımızın hem de tüketicilerimizin sağlığını korumak için bir dizi önlem aldık. Bu süreçte gerek ihracat faaliyetlerimizin durması gerekse alışveriş merkezlerinin kapanması, perakendede dijitalleşmenin önemini ortaya çıkardı. Uzun yıllardır dijitalleşmeye emek veren ve online mağazasını günden güne geliştiren bir marka olarak e-ticarette büyük bir atılım yaşadık, pandemiden büyüyerek çıktık.”







PIRLANTA PANDEMİDE DE CAZİBESİNİ YİTİRMEDİ



“Pandemi ile birlikte herkes yaptığı harcamaları tekrar gözden geçirerek daha az, ama daha iyi ve kalıcı şeylere yöneldi. De Beers Grubu’nun yaptırdığı araştırmaya göre de, tüketicilerin %90’ı pratik, eğlenceli, işlevsel hediyelerin yerine artık daha anlamlı, zaman içinde değerini koruyacak, kalıcı hediyeleri tercih ettiğini belirtiyor” diyen Güzeliş; “Pandemi ile bir dönem hayatımız durmuş gibi görünse de, yine özel günlerde kadınlara pırlanta hediye edildi, evlilik teklifleri tek taş yüzük ile yapıldı. Bu noktada online mağazamız öne çıktı. Geçmişte online mağazamıza yaptığımız yatırımların karşılığını, pandemi gibi zor bir dönemde satış artışı olarak aldık. Online satışlarımız bir önceki yıla göre 1.9 kat artış gösterdi.” dedi.



KAMPANYALARIN VE FIRSATLARIN DEVAMLILIĞI



Hangi dönem olursa olsun reklam ve kampanya çalışmalarına ara vermediklerinin altını çizen Emil Güzeliş, özel günlerin yanı sıra yıl boyunca farklı fırsatlar sunduklarını ifade etti. 2020’de pırlanta severlere daha fazla lokasyonda ulaşmak için yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Güzeliş “Yurt içinde Konya, İstanbul Fatih ve Ankara Armada’da, yurt dışında ise Bulgaristan ve Arnavutluk’ta mağazalarımızı açtık. Sırada bu yıl Peru, Fas var. Hali hazırda 2 mağazamız bulunan Irak’ta ise 3 yeni mağaza daha açacağız” dedi.





DİAMOND PARFÜM İLE SEKTÖRDE FARKLI BİR KULVAR AÇILDI



“Bir süredir, misafirlerimizin mağazalarımızda pırlantanın yanı sıra satın almayı tercih edecekleri farklı ürünleri araştırıyorduk. Araştırmalarımız, bize pırlantayı en iyi tamamlayacak unsurlardan birinin parfüm olduğunu gösterdi” diyen Emil Güzeliş “Bu sonuç doğrultusunda çalışmalara başladık ve parfüm tasarımlarını Fransa’da önemli parfümörlere yaptırdığımız Diamond parfümü hayata geçirdik.

Diamond parfüm, siyah kadife kaplı şişesiyle kadın ve erkek için ayrı kokuya sahip. Misafirlerimiz, seçtikleri pırlanta ile Diamond parfümü bir arada, özel kutusunda benzersiz bir sunumla sevdiklerine hediye ediyorlar. Aralık ayında mağazalarımızda satışına başladığımız Diamond parfüm için kısa zamanda ciddi talep almaya başladık” dedi.



ZEN PIRLANTA, 2020’DE DE İHRACAT LİDERİ



Pırlantalı mücevherin her alanında lider bir marka olduklarını vurgulayan Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Yurt içinde 72, yurt dışında ABD’de 1, Almanya’da 3, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 3, Katar, Kuveyt ve Bulgaristan’da 1, Irak’ta 2, Kıbrıs’ta 3 mağazamızla Türkiye’nin en büyük pırlanta mağazaları zincirine sahibiz. Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük üretim kapasitesine sahibiz. Aynı zamanda New York, Antwerp, Dubai ve Düsseldorf’da bulunan ofislerimizle dünya üzerinde birçok bölgeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın en büyük elmas firması De Beers grubunun pırlanta markası Forevermark’ın Türkiye’deki tek lisans ortağıyız.



2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 100 milyon TL ihracatla, pırlantalı mücevherdeki ihracat liderliğimizi sürdürüyoruz. Zen Pırlanta olarak 2021 yılında yine koleksiyonlarını yenileyip çeşitlendiren, hem yurt içinde hem de yurtdışında mağaza ağını genişleten, ihracatını artıran bir marka olmayı sürdüreceğiz.”

DİZİLER PIRLANTA VE TAKILARI POPÜLER YAPIYOR

Türkiye'de dizi kültürünün yaygın olmasıyla birlikte ürün yerleştirmeler de artıyor. Emil Güzeliş, yayınlanan bir dizi ile pırlantaya ilginin arttığını ve dizilerin takıları popüler yaptığını söyledi.







PANDEMİDE İŞTEN ÇIKARMA YAPILMADI

Zen Pırlanta'nın pandemi döneminde işten çıkarma yapmadığını, destek kredisi kullanılarak yükümlülüklerin karşılandığı ve maaşların ödendiğini açıkladı. Birkaç ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduklarını söyleyen Güzeliş, sonrasında kısa çalışmadan da çıktıklarını belirtti.

MAĞAZA BÜYÜTMELERİ YAPILIYOR

Güzeliş, mevcut mağazalarını büyütmek için çalışmalar yapıldığını açıkladı. Güzeliş, AVM'lerde bulunan mağazaların büyütülerek 100 metrekarenin üzerine çıkarılması ve bu sayede daha çok ürünü müşterilere rahat bir ortamda göstereceklerini belirtti.

SAHTE PIRLANTALARA DİKKAT

Pırlantaların sahtesinin birçok yerde bulunduğunu, yüksek basınç ve ısı altında üretildiklerini belirten Güzeliş, gözle anlaşılmasının mümkün olmadığını, özel cihazlarla sahte pırlantanın anlaşıldığını ve bu cihazın da sıradan kuyumcularda bulunmadığını belirtti. Sahte pırlantaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Güzeliş en çok tercih edilen pırlanta renginin ise G-H olduğunu söyledi. Pırlantanın boyutu büyüdükçe I-J renklerinin de tercih edildiğini söyleyen Güzeliş, pırlantayı satarken de dikkat edilmesi gerektiğini ve fiyatından çok ödün verilmemesi gerektiğini kaydetti.