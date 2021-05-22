Zekâ gücü projesine uluslararası birincilik

Ülkelerin bilişim altyapılarını iyileştirmeye teşvik eden WSIS Ödülleri’nde bu sene 126 ülkeden bin 270 proje yarışı. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, “Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine destek olmak amacıyla yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.

Zekâ Gücü Projesi’yle de Türkiye’de yaşayan üstün yetenekli çocukların potansiyellerini erken yaşta keşfetmelerine destek olmayı ve onları kendilerini geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamında geride kalan 5 yılda ülke genelinde 100 binden fazla öğrenciye ulaşarak, toplam 240 bin saat eğitim verdik ve çocukları yarının yenilikçi dünyasına hazırladık. Platformları iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, müfredatımıza farklı eğitimler ve içerikler eklemek için çok çalışıyoruz” diye konuştu.

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