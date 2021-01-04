Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Enflasyon farkı da aynı tarihte verilecek
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Zamlı maaşlarını alacağı tarihi merak eden binlerce emekli ve memur, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı gelecek. Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak.
6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor
Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
Zamlı emekli maaşları
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