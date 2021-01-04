Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Enflasyon farkı da aynı tarihte verilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı gelecek. Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak.

6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Zamlı emekli maaşları









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