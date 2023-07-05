Zam yasası 15 Temmuz’a yetişecek: Teklif bugün veriliyor

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Düzenlemeyi Meclis’ten hızlaçıkarmayı amaçladıklarını belirten Güler, bu teklifin ardından farklı bakanlıkların mevzuat taleplerini içeren kapsamlı bir torba düzenlemenin de gündeme geleceğini söyledi. Güler, maaş artışları ve yeni düzenlemelerin getireceği gider hesaplamalarına göre etki analizi yapılacağını ve yeni harcama pusulaları dikkate alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca “ek bütçe” talebinin gündeme gelebileceğini vurguladı. Memur ve emekli maaşlarında artış sağlayacak yasa teklifinin Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda cuma günü görüşülmesi ve en geç gelecek hafta Genel Kurul’a indirilmesi planlanıyor. Memur ve emeklilere maaş ödemelerinin başlayacağı 15 Temmuz’dan önce yasanın çıkarılması bekleniyor.

SEYYANEN ARTIŞ VAR

AK Parti’nin teklifinde oransal artışların yanı sıra en düşük seviyedeki maaşlarda “seyyanen” artışın da yer alması bekleniyor. Bu ay yapılacak zamla birlikte en düşük Memur maaşı yüze 80’den fazla artışla 22 bin lirayı bulacak. Diğer memur maaşları ile emekli aylıklarına da enflasyon farkı ve refah payı uygulanacak.