×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Zam yasası 15 Temmuz’a yetişecek: Teklif bugün veriliyor

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Zam#Memur
Zam yasası 15 Temmuz’a yetişecek: Teklif bugün veriliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 07:00

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memurlar ile emeklilerin maaş zamlarını içeren yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na bugün vereceklerini açıkladı. Güler, bu sabah Türkiye İstatistik Kurumu’nca açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinin ardından 16 maddelik teklifi Meclis’e sunacak.

Haberin Devamı

Düzenlemeyi Meclis’ten hızlaçıkarmayı amaçladıklarını belirten Güler, bu teklifin ardından farklı bakanlıkların mevzuat taleplerini içeren kapsamlı bir torba düzenlemenin de gündeme geleceğini söyledi. Güler, maaş artışları ve yeni düzenlemelerin getireceği gider hesaplamalarına göre etki analizi yapılacağını ve yeni harcama pusulaları dikkate alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca “ek bütçe” talebinin gündeme gelebileceğini vurguladı. Memur ve emekli maaşlarında artış sağlayacak yasa teklifinin Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda cuma günü görüşülmesi ve en geç gelecek hafta Genel Kurul’a indirilmesi planlanıyor. Memur ve emeklilere maaş ödemelerinin başlayacağı 15 Temmuz’dan önce yasanın çıkarılması bekleniyor.

SEYYANEN ARTIŞ VAR

AK Parti’nin teklifinde oransal artışların yanı sıra en düşük seviyedeki maaşlarda “seyyanen” artışın da yer alması bekleniyor. Bu ay yapılacak zamla birlikte en düşük Memur maaşı yüze 80’den fazla artışla 22 bin lirayı bulacak. Diğer memur maaşları ile emekli aylıklarına da enflasyon farkı ve refah payı uygulanacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Zam#Memur

BAKMADAN GEÇME!

İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme