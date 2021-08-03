MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriZam şampiyonu yurt içi turlar oldu
GeriEkonomi Zam şampiyonu yurt içi turlar oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Zam şampiyonu yurt içi turlar oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zam şampiyonu yurt içi turlar oldu

Temmuzda fiyatı en fazla artan "yurt içi turlar", en çok düşen "patlıcan" oldu.

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 29,42 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 9,25 ile patlıcanda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yurt içi turlardaki fiyat artışını yüzde 19,63 ile salatalık, yüzde 18,33 ile kuru soğan izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,12 ile kayısı, yüzde 15,01 ile elektrik ücreti, yüzde 14,72 ile limon yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 9,25 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 8,32 ile kiraz, yüzde 7,5 ile kabak, yüzde 7,25 ile taze fasulye, yüzde 6,15 ile dolmalık biber takip etti.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Ağustos ayı kira zammı oranı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Ağustos ayı kira zammı oranı
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi