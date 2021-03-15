MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriZafer Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Destek Programları İlanı
GeriEkonomi Zafer Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Destek Programları İlanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 15.03.2021 - 20:33 | Son Güncelleme:

Zafer Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Destek Programları İlanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zafer Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Destek Programları İlanı

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2021 yılı destek programları kapsamında hazırlanan 25 Milyon TL bütçeli Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı, 1.6 Milyon TL bütçeli 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı ve 1.2 Milyon TL bütçeli 2021 Yılı Teknik Destek Programı ilan edildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre programların başvuru rehberlerine Ajans internet sitesinden ulaşılabilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi