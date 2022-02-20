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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü’nden yürüyerek Asya’dan Avrupa kıtasına geçti. Yaklaşık 70 dakika süren kıtalar arası geçişin ardından köprünün Avrupa yakasında konuşma yapan Karaismailoğlu, dünyaya Türk’ün gücünü, vatan sevgisini gösterdiği kadim tarihe tanıklık eden Çanakkale’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, köprünün tam orta noktasın yaptığı açıklama ile projenin yüzyıllar boyu Türkiye’ye hizmet edeceğini duyurdu. Karaismailoğlu açıklamasının devamında, “Bir adım atarsak Avrupa’ya geçeceğiz, bir adım atarsak Asya’ya geçeceğiz. Dünyanın en büyük teknolojik işlerinden bir tanesini, Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandıran bir ekibin içerisinde olduğumuz için gurur duyuyoruz. Tabii bu bütün Türkiye Cumhuriyeti’nin bir projesi. Bu proje yüzyıllar boyu Türkiye’ye hizmet edecek. Burası çok önemli bir aks. Daha önce biliyorsunuz burada feribotun dışında ulaşım ve seyahat imkanı yoktu. Artık saatler süren yolculuk sadece 6 dakikaya düşecek. Cumartesi günü adeta Çanakkale Boğazı’na bir mühür vurulmuş olacak. Gurur veren işler. Bunun tabii ki bölgesine çok büyük katkıları olacak, üretimde, istihdamda, ticarette ve turizm konularında. Bunların hepsi güçlü bir altyapı üzerinde oluyor. Boğaz köprüsü Avrupa’ya açılan bir kapı olacak. Özellikle ülkemizin Batı kesimleri, Ege ve Marmara bölgesinin Avrupa’ya açılan kapısı olacak ve önemli bir ulaşım koridoru olacak” dedi.

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SEMBOLLERİN KÖPRÜSÜ

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 89 kilometresi otoyol ve 12 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu’na dahil olduğunu dile getirdi. Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje, orta ve yan açıklıklarıyla yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan köprümüz, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i sembolize etmektedir. 334 metreye ulaşan kule yüksekliği ile köprümüz, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır.”

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NA TELEFON

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki son çalışmaları inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telefonda görüştü. Erdoğan, Adil Karaismailoğlu’na şunları söyledi: “Tüm arkadaşlara en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Ben başta yüklenici firmalara şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum.” Telefon konuşmasının ardından resmi Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları yazdı: “1915 Çanakkale köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz.”



