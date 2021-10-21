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Yüzlerce yöresel ürün bir arada

#Anadolu#YÖREX#Ali Çandır
Yüzlerce yöresel ürün bir arada

Anadolu’nun dört bir yanından gelen yöresel ve coğrafi işaretli ürünler Yöresel Ürünler Fuarı’nda bir araya geldi. ‘Sizin oraların nesi meşhur?’ sloganıyla düzenledikleri YÖREX’e bu yıl ilginin yoğun olduğunu belirten Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, yerel üretici ve firmalara ulusal market zincirleriyle yüz yüze görüşme imkânı sağlandığını da söyledi.

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Anadolu’nun yöresel ürünlerinin buluşma noktası, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, kapılarını 11’inci kez açtı. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsaları Birliği’nin desteğiyle bu yıl 20-24 Ekim’de 11’incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, Anadolu’nun buluşma noktası oldu. Anadolu’nun dört bir yanından gelen yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin bir araya geldiği YÖREX, bu yıl salgın koşulları dikkate alınarak yapılıyor. Girişi ücretsiz olan YÖREX, 24 Ekim Pazar gününe kadar ANFAŞ Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak.

TÜRKİYE’NİN MARKASI

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ‘Sizin oraların nesi meşhur?’ sloganıyla düzenledikleri YÖREX’e bu yıl ilginin yoğun olduğunu vurgularken, “YÖREX Anadolu’dur. Kuzeyi güneyi, doğusu batısı kültürlerin, yöresel ürünlerin buluşma noktasıdır. 12 yıl önce attığımız maya tuttu. YÖREX, Antalya’yı aştı, Türkiye’nin markası haline geldi” diye konuştu. Çandır, Anadolu’nun doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine yüzlerce yöresel ürünün yer aldığı YÖREX’in Erzurum oltu taşından Mersin cezeryesine, Aydın incirinden Trabzon Hamsiköy sütlacına, Kars kaşarından Denizli buldan bezine, İzmit pişmaniyesinden Manavgat susamına, Bafra pidesinden Kayseri mantısına, Antep baklavasından Malatya kayısısına yüzlerce ürünü ziyaretçiyle buluşturduğunu söyledi.

Yüzlerce yöresel ürün bir arada

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İŞ BAĞLANTILARI

YÖREX’te TOBB’un desteğiyle yerel üretici ve firmalara ulusal market zincirleriyle yüz yüze görüşme imkânI sağlandığını belirten Çandır, yerel ürünlerin e-ticaret siteleri ile yüz yüze iş görüşmeleri (B2B) yapıldığını da kaydetti. Çandır, “İkili görüşmelerde büyük iş bağlantıları sağlanıyor” dedi. YÖREX kapsamında 21 Ekim Perşembe günü ATB ve YÜCİTA işbirliğiyle ‘Coğrafi İşaretler YÖREX Buluşması’ semineri düzenleyeceklerini kaydeden Ali Çandır, coğrafi işaretlerin dünyada ve ülkemizdeki durumunu, tescil sayısı itibariyle öncü kentleri ve ilham veren başarı öykülerinin konuşulacağını kaydetti. Çandır, 23 Ekim Cumartesi günü ise Grup Gümüş Pena konserinin olacağını duyurdu. ATB Başkanı Çandır, YÖREX’i salgın koşulları ve hijyen kurallarını dikkat alarak yaptıklarını, vurgulayarak, “Maske, mesafe ve hijyene dikkat ettiğimiz fuarda, ANFAŞ Fuar Merkezi girişinde HES kodları sorgulanıyor. Aşı olmayanlardan son 48 saati kapsayan PCR testi isteniyor. Kimseyi riske atmadan kurallara uygun bir fuar düzenliyoruz” diye konuştu.

GİRİŞLER ÜCRETSİZ

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ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 10 bin metrekare alanda düzenlenen YÖREX’e herkesi davet eden Çandır, fuara girişin ücretsiz olduğunu vurguladı. Çandır, YÖREX’in sabah 10.00 – akşam 20.30 saatleri arasında ziyarete açık olduğunu bildirdi. Çandır, “Atalarımızdan bizlere emanet, bizlerden ise çocuklarımız ve gençlerimize miras kalacak olan yöresel ürünlerimizi görmek, tatmak ve hissetmek için YÖREX’e davet ediyorum. Özellikle çocuklarımızın YÖREX’i görmesini arzu ediyorum” dedi. ATB Başkanı Ali Çandır, YÖREX’e destek veren başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm oda ve borsalara, kalkınma ajanslarına, yerel yönetimlere, kooperatiflere, üreticilere teşekkür etti.

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#Anadolu#YÖREX#Ali Çandır

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