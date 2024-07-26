Yüzer üretim gemisi filoya dahil edildi

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Dünyada sayılı örneklerden biri olan derin deniz sondaj ve sismik arama gemi filosuna yüzer üretim tesisi dahil edildi. Karadeniz’de görev alacak dev tesis Sakarya Gaz Sahası’nın Faz-2 çalışmalarında doğal gazı denizde işleyerek boru hattı üzerinden karaya ulaştıracak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Dünyada sayılı örneklerden biri olan derin deniz sondaj ve sismik arama gemisi filomuza şimdi de yüzer üretim tesisimizi dahil ettik. Karadeniz’de görev alacak dev tesis Sakarya Gaz Sahası’nın Faz-2 çalışmalarında doğal gazı denizde işleyerek boru hattı üzerinden karaya ulaştıracak. Mavi vatandaki dev filomuzun yeni üyesi milletimize hayırlı olsun." dedi.