Yüzde 80 oranında yerli... Bakan Varank test etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tarihe geçecek dava: Lütfü Beyin vasi savaşıTarihe geçecek dava: Lütfü Bey'in vasi savaşı#Lütfü Akçay
Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri Kamyoncu dili bu...Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri! 'Kamyoncu dili bu...'#Galatasaray-Başakşehir
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay...Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
New York Times deşifre etti... ABDyi sarsan satırlar Dikkat çeken Türkiye detayıNew York Times deşifre etti... ABD'yi sarsan satırlar! Dikkat çeken Türkiye detayı #ABD
İşte Omicrondaki gizemli semptom... Doktorlar açıkladı Sadece geceleri görülüyorİşte Omicron'daki 'gizemli semptom'... Doktorlar açıkladı! Sadece geceleri görülüyor#Omicron Varyantı
Tarihi an Türksat 5B uzaya gönderildiTarihi an! Türksat 5B uzaya gönderildi#Türksat5b
Kilosu 150 lira... Zehirli olmasına rağmen yok satıyorKilosu 150 lira... Zehirli olmasına rağmen yok satıyor#Aslan Balığı
Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’#Bilal Erdoğan
Bu kadarına da pes Skandal ortaya çıktı... Kan donduran satırlarBu kadarına da pes! Skandal ortaya çıktı... Kan donduran satırlar#Metaverse
Ameliyat olan Seren Serengilin son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştıAmeliyat olan Seren Serengil'in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı#Seren Serengil
Altın fiyatlarında son durum 2022 ve 2023 için önemli açıklamaAltın fiyatlarında son durum! 2022 ve 2023 için önemli açıklama#Altın Fiyatları
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?#Kennedy Suikastı
2 coin için güzel haber Ünlü CEOdan flaş tahmin...2 coin için güzel haber! Ünlü CEO'dan flaş tahmin...#Kripto Para
5Gden koruyor dediler korkunç gerçek ortaya çıktı5G'den koruyor dediler korkunç gerçek ortaya çıktı! #5G
Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...#Fenerbahçe
HABERLEREkonomi Haberleri

Yüzde 80 oranında yerli... Bakan Varank test etti

#ASELSAN#Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi#ASELSAN Konya
Yüzde 80 oranında yerli... Bakan Varank test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN mühendisleri tarafından deniz araçları için tasarlanan stabilize platforma sahip 12,7 mm ve 7,62 mm makineli tüfek ile 40 mm bomba atar entegre edilebilen Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ni test etti. Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip olan sistem, Bakan Varank'ın kumanda ettiği testi başarıyla geçti.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla iki yıl önce ilan edilen Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde (KTEB) 70 bin metrekarelik alana inşa edilen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Gözden Kaçmasın

New York Times ortaya çıkardı... İşte Pentagonun gizli belgeleriNew York Times ortaya çıkardı... İşte Pentagon'un gizli belgeleriHaberi Görüntüle

Varank'a ziyaretinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü de eşlik etti. Fabrikanın Ar-Ge merkezini ziyaret eden Varank, savunma sanayisi alanındaki yenilikçi projeleri inceleyerek, ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Yüzde 80 oranında yerli... Bakan Varank test etti

Varank, ASELSAN mühendisleri tarafından deniz araçları için tasarlanan stabilize platforma sahip 12.7 mm ve 7.62 mm makinalı tüfek ile 40 mm bomba atar entegre edilebilen yeni nesil Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ni test etti. Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip olan sistem, Bakan Varank'ın kumanda ettiği testi başarıyla geçti.

Gözden Kaçmasın

Lütfü Bey’in derdi: VasiLütfü Bey’in derdi: VasiHaberi Görüntüle

'ASELSAN İLE SANAYİCİLER BİR BİRLİKTELİĞE GİTTİLER'

Haberin Devamı

Varank, fabrikanın yakın zamanda üretime geçtiğini belirterek "Konya ciddi ihracat yapabilen, sanayi sektörünün çok yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği bir şehrimiz. Konya'nın sanayisini daha katma değerli hale getirmek üzere ASELSAN ile Konya'daki sanayiciler bir birlikteliğe gittiler ve ASELSAN Konya'yı kurdular. Bu fabrika üretime geçti, tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye'nin ihtiyacı olan stabilize kule sistemleri üretmek üzere açıldı. Şu anda arkadaşlarımız faaliyetlerine devam ediyor. Biraz önce bir tane stabilize kule sisteminin testini gerçekleştirdik" dedi.

Yüzde 80 oranında yerli... Bakan Varank test etti

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında çok ciddi atılım içinde olduğunu vurgulayan Varank, yerlilik oranlarını ve kritik teknolojilerdeki dışa bağımlılığı bitirerek, sanayisini daha da ileri götürme yolunda büyük bir gayret içinde olduğunu söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ASELSAN#Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi#ASELSAN Konya

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat