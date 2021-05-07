Yüzde 5’in üzerinde büyüyeceğiz

CNN Türk’te Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında gazeteciler Hakan Çelik ve Hacer Boyacıoğlu’nun sorularını yanıtlayan Elvan şunları söyledi:

İHRACAT REKORLARI KIRDIK

“2020 yılını evet G20 ülkeleri arasında Çin’le birlikte pozitif kapatan ülke olduk. 2020 yılnın ilk çeyreğinde talep çekişli bir büyüme görüyoruz. Yüzde 4.5 oranında bir büyüme performansı gerçekleştirdik. Bir COVID sürecini yaşıyoruz, olağanüstü bir tabloyla karşı karşıyasınız. Sanayi üretimimizin yüzde 2 büyüdüğünü görüyoruz. Tarım sektörümüz yılda ortalama 2.4, 2.5 büyür. 2020 yılında yüzde 4.8 büyüdü. Tarım sektörümüz güçlü bir performans sergiledi. 2021 yılı ilk çeyreğinde iktisadi faaliyetler oldukça güçlü. Ocak, Şubat ve Mart aylarında ihracat rekorları kırdık.

TURİZM ÇOK ÖNEMLİ

Riskler de var, fırsatlar da var. Risk diyebileceğimiz şey vaka sayılarının seyri aşılama hızı son derece önemli. Yaz döneminde turizm alanındaki performansımız aşılama hızına bağlı olacak. Turizm sektörü bizim için çok önemli, cari açık açısından çok önemli. İnşallah bayram sonrası vaka sayılarında çok ciddi düşüş olur, biz de turizm sektörüne rahat gireriz. 8 bin 9 bine inilmesi turizmin önünü açacak görünüyor. Avantaj olarak gördüğüm bir husus şu: ABD çok hızlı toparlanıyor, Çin hızlı toparlanıyor ama önümüzdeki süreçte aşılama hızına baktığımızda AB’de olumlu bir gidişat görüyorum. İhracat performansımızın daha güçlü gitmesini sağlayacak. Dış ticaretimize çok ciddi pozitif yansıması olacak. Büyümenin yarıya yakınını dış ticaretten alacağız. İlk çeyrek için 5.5-6 bandında olabilir diye düşünüyorum. İkinci çeyrekte çift haneli bir büyüme göreceğiz. Ben 5’in üzerinde bir büyüme gerçekleşeceğini düşünüyorum. Türkiye açısından küresel büyüme bizim büyümemize olumlu etki edecek.

FARKLI ALANLARA ÇEKİLDİ

(128 milyar dolar tartışması) Muhalefet önce bunu basit bir soru gibi yansıttı. Daha sonra farklı alanlara çekmeye başladı. Bu para uçtu, kayboldu, buharlaştı, yok oldu dediler. ‘Birilerine peşkeş çekildi’ dediler. Merkez Bankası başkanımız açıklama yaptı, ben açıklama yaptım, arkasından Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Bu arada tabi ana muhalefet partisinden bir milletvekilimiz bunun aslında kaybolmadığını ifade etti. Bundan sonraki süreçte şu başladı. Dendi ki bu böyle ama bu hukuki değil. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 223. maddesinin H bendi şöyle diyor, ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Merkez Bankası ile oluşturmak ve uygulamak.’ Merkez Bankası kanunu ne diyor? ‘Hükümetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak, yabancı paralarla altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejimini belirlemek, Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi için döviz ve efektiflerin vadesiz ve vadeli alım ve satımı ile dövizlerin Türk lirası ile değişimi ve diğer türev işlemleri yapmak.’ Bu tamamiyle bu protokol, yasaldır. Ana muhalefet liderinin açıkladığı gibi yasal değildir gerekçesi doğru değil. Yasaya aykırı herhangi bir durum söz konusu değil.

KRİPTO VARLIKLARA VERGİ

COVID-19’la birlikte kripto varlıklara ilgi arttı. Dünyada da nasıl bir düzenleme olmalı, ne yapmalıyız? soruları yanıtlanmaya çalışılıyor. Özellikle vergi konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Dünyadaki uygulamaları nelerdir, ne tür bir yapı var...”

ENFLASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ

“GIDA sektöründe yaşanan bazı sıkıntılarımız var. Ama bazı alanlar var ki bunu sadece para politikasıyla çözemezseniz. Arz şokları var. Ne tür önlemler alacaksınız, bunu Merkez Bankası yapamaz. Bunu hükümet yapacak. Emtia fiyatlarında ciddi artış söz konusu. Gıda fiyatlarında yüzde 30’a yakın artış söz konusu oldu. Evet enflasyon problemiyle biz karşı karşıyayız. Bizim aslında temel problemimiz büyümenin finansmanı. Bir iç tasarrufunuz var diğer taraftan yapılan bir yatırım var. Sizin iç tasarruflarınız yatırım taleplerini karşılamıyorsa bunu nereden sağlayacaksınız dış tasarruflardan sağlayacaksınız. Burada özellikle kalkınmanın öncelikleriyle büyümenin, dengenin oluşturulması gerekiyor.”

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